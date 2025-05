Argentina Merebut Juara Piala Davis

TEMPO.CO, Zagreb - Argentina mengalahkan tuan rumah Kroasia dengan 3-2 dalam Final Grup Dunia Piala Davis pada Senin dini hari 28 November 2016. Argentina adalah satu-satunya negara dalam sejarah 116 tahun Piala Davis yang telah mencapai empat kali di final tanpa memenangkan gelar. Sementara Kroasia menargetkan gelar kedua setelah mengalahkan Slovakia di final tahun 2005.



Andalan Argentian Juan Martin Del Potro, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada saat Kroasia akan memastikan juara di hari ketiga. Saat menghadapi Marin Cilic, Del Potro hampir saja kalah setelah dua set pertama menyerah. Namun, dia berhasil bangkit dan memenangi tiga set berikutnya dalam pertarungan best of five.



Del Potro terlihat pantang menyerah. Padahal, dia baru kembali bermain setelah dua tahun didera cedera. Dia telah menjalani istirahat panjang, namun berhasil meyakinkan timnya sudah bisa tampil sempurna sejak tiga bulan lalu. Buktinya, dia mampu merebut medali perak Olimpiade Rio pada Agustus lalu.



Pada hari pertama, Del Potro juga menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Andalan tuan rumah, Marin Cilic, memetik kemenangan perdana dengan mengalahkan Federico Delbonis dalam pertarungan sengit selama 3,5 jam. Pertandingan berikutnya, Del Potro membalas dengan mengalahkan Ivo Karlovic dalam pertarungan yang tak kalah ketat dengan berakhir pada game ke-11 set keempat.



Pada hari kedua, Kroasia unggul 2-1 setelah pasangan tuan rumah berhasil memetik kemenangan. Kapten tim Kroasia Zeljko Krajan mengatakan bahwa ia puas setelah hari kedua dengan hasil unggul melalui pasangan ganda mereka. Pasangan tuan rumah, Cilic/Ivan Dodig, mengalahkan Martin del Potro/Leonardo Mayer. "Sulit untuk percaya bahwa kami bisa memiliki dua kemenangan,” kata Krajan.



Cilic yang menjadi petenis peringkat enam dunia dan nomor satu di Kroasia berusaha untuk merebut kemenangan di hari ketiga. Namun, tenaganya sepertinya cukup terkuras setelah pekan lalu tampil di ATP World Tour Final di London. Meski mendapat dukungan dari 12 ribu penonton, dia menyerah menghadapi Del Potro di hari terakhir sehingga kedudukan menjadi 2-2. "Saya tidak pernah mengatakan pertandingan akan mudah. Ini adalah final," kata Cilic.



Delbonis akhirnya menjadi penentu kemenangan Argentina setelah mengalahkan Karlovic dengan tiga set langsung. "Ini sangat menakjubkan," kata Delbonis. "Kami merasa bisa melakukannya meskipun tertinggal setelah pertandingan ganda."

Hasil Final Grup Dunia Piala Davis

Pertandingan pertama (Jumat)

Marin Cilic vs Federico Delbonis 6-3, 7-5, 3-6, 1-6, 6-2

Ivo Karlovic vs Juan Martin Del Potro 4-6, 7-6 (8-6), 3-6, 5-7

Pertandingan kedua (Sabtu)

Marin Cilic/Ivan Dodig vs Juan Maritn Del Potro/Leonardo Mayer 7-6 (7-2), 7-6 (7-4), 6-3

Petandingan ketiga (Minggu)

Marin Cilic vs Juan Martin Del Potro 7-6 (7-4), 6-2, 5-7, 4-6, 3-6.

Ivo Karlovic vs Federico Delbonis 3-6, 4-6, 2-6

TENNIS.COM| DAVISCUP.COM| ANTO