Asian Games 2018: Riau Ega Berharap Uji Coba Panahan Diperbanyak

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet panahan Indonesia, Riau Ega Agatha, menginginkan agar kesempatan uji coba (try out) diperbanyak menjelang turnamen besar, termasuk Asian Games 2018. Hal tersebut ia nilai dapat membantu meningkatkan kualitas bertanding para atlet saat ini.



"Untuk atlet ya, anggapan saya, kalau disuruh bertanding (try out), pasti senang. Dari pada hanya latihan saja," kata Riau Ega saat dihubungi Tempo, Selasa, 12 September 2017.



Selama ini, menurut Ega, pendanaan menjadi masalah utama sedikitnya try out di pelatnas. Untuk persiapan SEA Games 2017 di Kuala Lumpur Malaysia kemarin saja, Ega mengatakan hanya ada dua try out yang dilakukan pelatnas, yakni di Thailand dan di Cina.



Awalnya ada juga rencana try out ke Amerika Serikat. Namun, akhirnya rencana itu gagal dan digantikan dengan try in di Surabaya.



Kurangnya persiapan ini, sedikit banyak ikut mempengaruhi performanya. Di SEA Games 2017, Ega gagal merebut medali di dua nomor yang ia ikuti, yakni di recurve individu dan beregu putra.



"Mungkin kurang latihan aja sih. Memang berat, tapi memang saya kurang dapat peak-nya (saat tanding di nomor individual), harunya memang lebih sering latihan," kata Ega.





Riau Ega Agatha dan Diananda Choirunisa. (twitter/@RiauEgaAgatha)



Atlet kelahiran Blitar, 22 November 1991, ini mengaku baru mencapai peak performance-nya saat bertanding di nomor recurve beregu campuran. Ega yang berpasangan dengan Diananda Choirunisa, berhasil mengalahkan pasangan tuan rumah Malaysia. Dengan emas itu, Indonesia meraih total empat emas di SEA Games 2017.



Setelah SEA Games 2017 usai, atlet yang telah bergabung dengan pelatnas sejak 2005 itu masih tetap berlatih. Masa rehat pun tetap ia manfaatkan untuk berlatih hampir tiap hari. Ia pun optimistis cabang panahan bisa kembali berprestasi di Asian Games 2018 mendatang.



"Semua punya peluang mendapat medali tertinggi. Pemikiran setiap atlet (target) itu harus bisa dapat emas," kata Riau Ega.



EGI ADYATAMA