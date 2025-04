Atlet Berjilbab Tampil di Ajang Tarung Bebas One Pride Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Monalisa Randa, seorang petaruang berjilbab, akan tampil dalam kejuaraan tarung bebas (MMA) One Pride MMA Indonesia Season 3 "Road to Glory" di Jakarta, Sabtu, 18 Maret.



Petarung berusia 26 tahun ini bakal menjadi pioner karena selama ini belum ada petarung asal Indonesia yang berhijab dan turun pada kejuaraan yang selama ini identik dengan kaum pria.



"Saya sudah siap. Terus terang saya mempunyai motivasi ganda untuk turun di One Pride. Selain untuk meraih kemenangan, saya akan memberi motivasi bagi atlet berhijab untuk memaksimalkan kemampuannya di dunia olahraga terutama MMA," kata Monalisa.



Untuk menghadapi kejuaraan MMA terbesar di Indonesia, petarung yang mempunyai basic beladiri wushu dan muaythai ini mengaku terus melakukan latihan keras. Pihaknya tidak ingin keikutsertaannya di One Pride ini hanya numpang lewat atau tidak mendapatkan hasil terbaik.



Ditanya sejak kapan menekuni olahraga keras ini, petarung yang sejak awal kariernya menggunakan hijab ini mengaku sudah dilakukan sejak 2007. Dengan demikian, pihaknya tidak menjadikan hijab sebuah kendala untuk menunjang karirnya di MMA.



"Saya sudah menyiapkan hijab khusus saat bertanding. Saya buat sendiri dan sudah sering saya gunakan. Tidak ada masalah soal hijab. Yang jelas saya tinggal bertanding saja," kata petarung dari Sasana Training Team Jakarta itu.



Pada petarungan yang bakal digelar di Mahaka Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta itu tidak hanya Monalisa saja yang bakal bertanding. Empat juara dari seri sebelumnya juga akan mempertahankan predikatnya melawan hasil audisi yang sebelumnya telah dilakukan.



Juara MMA sebelumnya adalah Paul Lumini (kelas bulu), Abro Fernandes (kelas bantam), Suwardi (kelas terbang) dan Ngabdi Mulyadi (kelas ringan). Pada One Pride Season 3 ini bakal ada kelas baru yang dipertandingkan yaitu kelas straw (52kg) putra dan putri dan kelas welter (77,1kg).



"One Pride MMA Indonesia Season 3 ini dipastikan bakal lebih menarik. Para penggemar bakal disuguhkan aksi terbaik atlet-atlet putra dan putri nasional. Mereka akan memperebutkan predikat juara nasional MMA," kata ketua Komite Olahraga Beladiri Indonesia (KOBI) Ardiansyah Bakrie di sela persiapan One Pride.



Pihak KOBI menjelaskan jika petarungan One Pride yang bakal digelar telah memenuhi semua persyarakatan yang ditetapkan. Dengan demikian, One Pride ini diharapkan menjadi alternatif olahraga dan menjadi tempat baru bagi atlet untuk menunjukkan ketrampilan, keindahan, sportifitas dalam bertarung.



ANTARA