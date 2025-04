TEMPO.CO, Jakarta – Pemain bulu tangkis tunggal putri asal Hong Kong, Yip Pui Yin, ternyata sangat menggemari gado-gado, makanan khas Indonesia. Tak seperti para pendatang yang biasanya lebih menyukai nasi goreng, Yip lebih memilih menyantap gado-gado selama berada di Surabaya untuk mengikuti Djarum Superliga 2017.



Hal ini disampaikan Yip dalam acara meet and greet yang digelar Rabu, 22 Februari 2017, di DBL Arena, Surabaya, seusai pertandingan sesi pagi.



“Oh I like, hhmmm gado-gado! Gado-gado enaaak, ha-ha-ha....,” ujar Yip sambil tertawa.



Adapun Zhang Beiwen, pemain asal Amerika Serikat yang juga membela tim Berkat Abadi bersama Yip, mengaku jatuh cinta pada nasi goreng.



Djarum Superliga 2017 cukup memanjakan para pencinta bulu tangkis Indonesia. Tak hanya menyajikan pertarungan kelas dunia yang dihadiri pemain-pemain papan atas, dalam acara yang tengah berlangsung di Surabaya ini, para fan tepok bulu bisa lebih dekat dengan atlet kesayangan mereka lewat sesi meet and greet.



Meet and greet selanjutnya bakal menghadirkan deretan pemain top, seperti Ko Sung Hyun, Shin Baek Cheol, Hendra Setiawan, Tan Boon Heong, dan Lee Yong Dae.



BADMINTON INDONESIA | NS