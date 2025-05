Australia Terbuka: Murray dan Wawrinka Lolos ke 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis peringkat dua dunia asal Inggris, Andy Murray, menaklukkan Joao Sousa dari Portugal dengan kemenangan empat set untuk melaju ke babak empat atau babak 16 besar Australia Terbuka (Asutralia Open), Sabtu. Finalis empat kali itu meraih kemenangan dengan skor 6-2, 3-6, 6-2, 6-2 dalam waktu dua jam 38 menit.



Murray akan menghadapi pemenang laga sesama petenis Australia antara Bernard Tomic dan John Millman.



Di nomor sama, Juara Prancis Terbuka Stan Wawrinka yang menjadi unggulan kedua mencatatkan kemenangan ke-400 dalam level tur denganmengalahkan petenis Republik Cek Lukas Rosol 6-2, 6-3, 7-6 (7/3).



Wawrinka selanjutnya akan bertemu Milos Raonic yang baru mengalahkan Victor Troicki 6-2, 6-3, 6-4. "Kemenangan hari ini adalah untuk masyarakat (Kanada) dan untuk pemulihan segera. Semua orang Kanada, dan saya yakin dunia, ada di belakangmu," kata Raonic yang hampir menangis mendengar kabar penembakan di Kanada.



Raonic adalah petenis Kanada keturunan Montenegro yang pindah ke Kanada sewaktu masih anak-anak. Penembakan Kanada merenggut empat nyawa.



Sementara itu petenis AS John Isner menghujamkan 44 ace untuk membungkam Feliciano Lopez 6-7 (8/10), 7-6 (7/5), 6-2, 6-4 untuk nanti bertemu David Ferrer yang mengalahkan Steve Johnson 6-1, 6-4, 6-4.



Berikut hasil pertandingan babak ketiga Australia Terbuka Sabtu ini:



Tunggal Putra

Gael Monfils (Prancis, unggulan 23) mengalahkan Stephane Robert (Prancis) 7-5, 6-3, 6-2

Milos Raonic (Kanada, unggulan 13) mengalahkan Viktor Troicki (Serbia, unggulan 21) 6-2, 6-3, 6-4

Stanislas Wawrinka (Swiss, unggulan 4) mengalahkan Lukas Rosol (Cek) 6-2, 6-3, 7-6 (7/3)

David Ferrer (Spanyol, unggulan 8) mengalahkan Steve Johnson (AS, unggulan 31) 6-1, 6-4, 6-4

John Isner (AS, unggulan 10) mengalahkan Feliciano Lopez (Spanyol, unggulan 18) 6-7 (8/10), 7-6 (7/5), 6-2, 6-4.



Tunggal Putri

Angelique Kerber (Jerman, unggulan 7) mengalahkan Madison Brengle (AS) 6-1, 6-3

Annika Beck (Jerman) mengalahkan Laura Siegemund (Jerman) 6-0, 6-4

Victoria Azarenka (Belarus, unggulan 14) mengalahkan Naomi Osaka (Jepang) 6-1, 6-1

Barbora Strycova (Cek) mengalahkan Garbine Muguruza (Spanyol, unggulan 3) 6-3, 6-2

Johanna Konta (Inggris) mengalahkan Denisa Allertova (Cek) 6-2, 6-2

Ekaterina Makarova (Rusia, unggulan 21) mengalahkan Karolina Pliskova (Ceko, unggulan 9) 6-3, 6-2.



ANTARA