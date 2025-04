Balap Motor ARRC: Gerry Salim Double Podium di Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Astra Honda Racing Team (AHRT) Gerry Salim berhasil meraih dua kali podium pertama pada balap motor seri perdana Asia Road Racing Championship (ARRC) 2017 di Johor International Circuit, Malaysia, Sabtu-Minggu, 1-2 April 2017. Gerry berhasil menjadi juara pertama di kelas Asia Production 250 (AP250).



Pada race pertama AP250 yang diselenggarakan Sabtu, 1 April 2017, seperti dikutip dari rilis PT Astra Honda Motor yang diterima hari ini, Senin, 3 April 2017, Gerry memulai balapan dari posisi ketiga. Sesaat setelah balapan dimulai, pembalap asal Surabaya ini langsung memacu All New Honda CBR250RR untuk menyalip Takehiro Yamamoto (Jepang/Honda) dan Anupab Sarmoon (Thailand/Yamaha).



Gerry berhasil memimpin jalannya balapan dari lap pertama hingga akhir balapan, kendati persaingan sengit antara tiga pebalap terdepan terus terjadi sepanjang balapan. Debut keikutsertaan pebalap AHRT di kelas AP250 ini membuahkan hasil gemilang. Lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk pertamakalinya dikumandangkan dari podium tertinggi.



Di race kedua, Minggu, 2 April 2017, Gerry kembali berprestasi dengan menyabet juara pertama. Sejak awal balapan, Gerry melesat cepat meninggalkan jauh pembalap-pembalap lain di belakangnya. Gerry bahkan meningkatkan catatan waktu tercepat yang dicetaknya pada balapan sebelumnya. Melalui prestasinya ini, lagu kebangsaan Indonesia Raya kembali dikumandangkan dari podium tertinggi.



Gerry mengaku senang bisa kembali meraih posisi pertama sekaligus meningkatkan catatan waktu 1 menit 42 detik. “Dari awal balapan saya berusaha untuk menjaga posisi agar selalu di depan dan fokus untuk menjaga kendali motor, karena suhu sangat panas sehingga saya harus berhati-hati dengan ban saya,” kata Gerry.



Sementara itu, dua pembalap binaan AHM lainnya yang turun di kelas yang sama yakni Rezha Danica Ahrens dan Awhin Sanjaya juga berhasil melakukan debut gemilang. Pada race pertama Rezha berhasil memenangkan pertarungan sengit memperebutkan posisi keempat.

Pada race kedua, meskipun sempat melakukan jumpstart dan harus masuk ke dalam pit, Rezha berhasil berhasil finish di urutan kelima dari posisi ke-16 sekaligus mencetak catatan waktu tercepat di seri ini, yaitu 1 menit 42.849.



Awhin Sanjaya yang mengawali balapan di posisi ke-12 juga menunjukkan hasil yang positif. Pada race pertama Awhin berhasil melesat masuk ke posisi lima besar. Sementara pada race kedua, pebalap yang baru pertama kali bertarung di kancah balap internasional berhasil masuk di posisi 8 besar di tengah-tengah para pebalap tangguh negara lain yang sudah berpengalaman di berbagai ajang balap internasional.



Di kelas kelas Supersport 600cc. Irfan Ardiansyah yang baru berusia 17 tahun ini berhasil melewati target 10 besar dan menempati posisi ke-8. Sedangkan di race kedua, start dari posisi 12, Irfan berhasil masuk finish di posisi ketiga. “Saya akan berusaha mempertahankan performa saat ini untuk balapan berikutnya di Thailand," kata Irfan.



WAWAN PRIYANTO

Klasmen Sementara Pembalap AP250 Seri I: