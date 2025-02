Begini Kata Veddriq Leonardo setelah Terpilih Menjadi World Games Athlete of the Year 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo, terpilih menjadi Athlete of the Year 2024 dalam anugerah The World Games Award 2024 yang diselenggarakan oleh The International World Games Association (IWGA). Kepastian tersebut diumumkan IWGA dalam situs resminya theworldgames.org, Jumat, 31 Januari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Veddriq, peraih medali emas nomor speed Olimpiade Paris 2024, terpilih setelah memperoleh jumlah pemilih sebanyak 77.045 suara. Ia meraih suara itu melalui sistem voting yang berlangsung selama dua sesi, pada 9-22 Januari 2025 dan 22-31 Januari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jumlah suara Veddriq tak tertandingi oleh kompetitornya, yakni atlet Flying Disc asal Estonia, Kristin Latt, yang memperoleh 51.338 suara, dan peringkat ketiga, atlet Wushu asal Cina, Xin Tong, dengan jumlah 26.181 suara.

Veddriq Leonardo mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas pencapaian ini. Ia juga mengucapkan hal sama kepada rekan sesama atlet, pelatih, pegiat olahraga dan sosial media, Federasi Panjat Tebing Indonesia, dan federasi panjat tebing internasional.

Ia berharap dengan penghargaan yang ia bisa mendapatkan dampak positif bagi olahraga panjat tebing Indonesia dalam skala nasional maupun internasional. “Semoga ini bisa menjadi hal yang membanggakan dan mendapatkan dampak positif pada olahraga panjat tebing di Indonesia maupun dunia internasional. Terima kasih semuanya,” kata dia, dalam video di laman media sosialnya.

Ketua Umum PP FPTI, Yenny Wahid, turut berbangga atas pencapaian yang telah diraih Veddriq. “Alhamdulillah, kami sangat bangga dan bersyukur atas prestasi gemilang Veddriq Leonardo, yang telah dinobatkan sebagai The World Games Athlete of the Year 2024. Penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah selalu membuahkan hasil,” kata dia.

Ia juga turut mengapresiasi setinggi-tingginya dukungan masyarakat selama dua sesi voting berlangsung. “Kemenangan ini adalah hasil dari kebersamaan dan dukungan yang tak terhingga dari seluruh rakyat Indonesia,” kata Yenni.

The World Games (TWG) adalah acara olahraga multi-cabang yang diadakan setiap empat tahun oleh International World Games Association (IWGA). TWG merupakan acara non-profit yang didukung oleh International Olympic Committee (IOC). Ajang ini menampilkan sekitar 35 cabang olahraga

Veddriq menjadi atlet panjat tebing ketiga yang terpilih sebagai Athlete of the Year. Dikutip dari situs International Federation of Sport Climbing (IFSC), sebelum Veddriq ada Adam Ondra, atlet panjat tebing asal Republik Ceko, yang memenangkan penghargaan yang sama pada tahun 2014. Setelah itu ada Reza Alipour asal Iran yang memenangkan penghargaan tersebut pada tahun 2017.

Presiden International Federation of Sport Climbing (IFSC), Marco Scolaris, mengungkap keistimewaan penghargaan ini karena ditentukan langsung oleh suara publik, mencerminkan pengakuan global atas prestasi Veddriq. “Memenangkan penghargaan seperti ini sangat istimewa karena dipilih langsung oleh publik, yang memberikan pengakuan kepada Veddriq atas pencapaiannya yang luar biasa.,” kata dia.

Ia juga menyoroti capaian luar biasa Veddriq sebagai atlet asal Indonesia pertama di Olimpiade yang mendapatkan medali emas dari cabang olahraga panjat tebing. “Sebelum Veddriq, Indonesia hanya pernah meraih medali emas di cabang olahraga bulu tangkis,” kata dia. “Jika Anda melihat reaksi yang diterima Veddriq di Indonesia, ia telah membuat banyak orang bangga.”