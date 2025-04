TEMPO.CO, Jakarta - Bek tangguh Barcelona, Gerard Pique, membantah rumor yang menyebutkan dia berpisah dengan penyanyi asal Kolombia, Shakira. Pique membantah rumor tersebut lewat akun Instagram-nya.



Rumor perpisahan Pique dengan Shakira muncul lantaran sejak Juni lalu mereka tidak mengunggah foto-foto kebersamaan pasangan itu dan anak-anaknya di akun Instagram keduanya.



Baca: Liga Spanyol: Dembele Cedera, Barcelona Berhemat Rp 158 Miliar



Pekan ini, Pique akhirnya mengunggah foto Shakira yang diambil dari belakang bersama dua anak mereka. Pique menambahkan tulisan: #Sunday, Family time!



Tidak ada komentar lebih lanjut soal hubungan pasangan pesepak bola dan penyanyi tersebut. Pastinya, Pique saat ini sedang disibukkan oleh persiapan laga Barcelona vs Eibar pada Selasa malam, 19 September 2017, atau Rabu dinihari WIB.



Baca: Jadwal Bola Hari Ini: Persija, Barcelona, Leicester Vs Liverpool



Pique saat ini berusia 30 tahun dan memiliki dua anak dari hubungannya dengan Shakira, yang sepuluh tahun lebih tua. Dua anak mereka bernama Milan Pique Mebarak dan Sasha Pique Mebarak.



Pique, yang asli Barcelona, mulai berhubungan dengan Shakira pada 2010. Mereka bertemu saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, yang menampilkan Shakira sebagai penyanyi lagu Waka Waka (This Time for Africa), lagu resmi Piala Dunia 2010.



MARCA | DON