Biaya Tim Moto2 Tembus Rp 41 M Setara Tim Satelit MotoGP

TEMPO.CO , Jakarta - Bos Forward Racing Moto2, Giovanni Cuzari mengatakan anggaran yang dikeluarkan timnya hampir sama dengan tim satelit MotoGP . Cuzari mengatakan telah menghabiskan sekitar € 2,6 juta atau sekitar Rp 41,4 miliar per tahun di Moto2. Apakah biaya itu terlalu besar untuk tim di Moto2, ia mengatakan dia membuat tim untuk menang.

"Saya beritahu Anda bahwa biaya semua itu plus, plus, plus. Anda sampai pada jumlah total sekitar: € 2,6 juta. Padahal dana bantuan Dorna maksimal € 180.000. Sedangkan dari sponsor sekitar € 1 juta hingga € 1,2 juta," katanya.