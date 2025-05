Bintang Baru Tenis Dunia: Muguruza nan Ayu, tapi Penuh Tenaga

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga tahun lalu, dalam turnamen pemanasan menjelang Grand Slam Wimbledon di Birmingham, Inggris, petenis Spanyol peringkat ke-20 dunia yang belum begitu ternama, Garbine Muguruza, dikalahkan oleh petenis Australia peringkat ke-61 dunia, Casey Dellacqua, dalam babak pertama 6-2, 3-6, 6-2. “Pantulan bolanya aneh,” kata Muguruza mengomentari kekalahannya di lapangan rumput Birmingham itu.



Komentar Muguruza itu dapat dipahami karena ia baru pertama kali bermain di lapangan rumput yang karakternya sangat berbeda dengan lapangan tanah liat, tempat dia ditempa sebagai pemain. Lapangan rumput membuat pantulan bola menjadi cepat, sedangkan lapangan tanah liat membuat pantulan bola menjadi lambat. Ia ditempa di Bruguera Tennis Academy, di dekat Barcelona, milik Sergi Bruguera, salah satu mantan pemain yang berjuluk raja lapangan tanah liat dari Spanyol.



Berselang tiga tahun kemudian, petenis Spanyol kelahiran Guatire, Venezuela, 8 Oktober 1993 itu membuat kemajuan pesat dengan mencapai babak final Wimbledon 2015. Ia menyisihkan sejumlah nama besar di tenis putri dunia, di antaranya Timea Bacsinszky (Swiss), Angelique Kerber (Jerman), Caroline Wozniacki (Denmark), dan Agnieszka Radwanska (Polandia). Di final, ia menghadapi petenis nomor satu dunia, Serena Williams, yang dia kalahkan 6-2, 6-2 pada Grand Slam Prancis Terbuka 2014. Williams sempat terseok-seok pada awal pertandingan sebelum kemudian menjinakkannya 6-4, 6-4 dan berhak atas trofi juara.



Meski kalah, acungan jempol pantas diberikan kepada Muguruza atas kerja keras dan jerih payahnya hingga menapak sampai ke final. Ia pantas mencapai final karena sebelumnya ia dua kali mencapai babak keempat Grand Slam Australia Terbuka (2014 dan 2015), babak perempat final Grand Slam Prancis Terbuka (2014 dan 2015).



Yang menarik, ucapan Serena Williams ketika dikalahkan Muguruza di Prancis Terbuka 2014. “Kalau kamu main seperti ini terus, kamu dapat memenangi turnamen (Grand Slam),” kata Serena waktu itu.



Yang lebih menarik lagi komentar mantan juara tunggal putri Wimbledon 2013 dari Prancis, Marion Bartoli. Sebagai komentator stasiun televisi Fox Sport, mantan petenis Prancis ini menyebut Muguruza telah membuat revolusi permainan tenis putri Spanyol. Selama ini pemain putri Spanyol dikenal sebagai baseliner atau attacking baseliner. Mereka kebanyakan terpaku di baseline, baik dalam menyerang maupun bertahan. Bartoli mencontohkan Arantxa Sanchez Vicario dan juara Wimbledon 1994, Conchita Martinez.



Bartoli menyebut Muguruza sebagai generasi baru tenis putri Spanyol yang bermain dengan power game atau permainan dengan mengandalkan kekuatan fisik. Hal ini didukung dengan fisiknya yang sangat bagus dengan tinggi badan 1,82 meter. Selain posturnya yang tinggi, Muguruza memiliki servis yang bagus. Ia juga sangat ulet, penuh konsentrasi, dan sangat berfokus pada pertandingan.

Bartoli mencontohkan saat Muguruza mengalahkan Radwanska di semifinal, 6-2, 3-6, 6-3. Radwanska melancarkan drop shot saat pemain Spanyol itu ada di baseline. Muguruza mengejarnya dan melancarkan pukulan down the line. Radwanska yang mengira Muguruza tak mungkin dapat mengejarnya terpaksa berbalik badan dan mengejar bola Muguruza sambil mengembalikannya dengan moon ball agar bola tetap dalam permainan. Bola jatuh di pojok kanan base line lapangan Muguruza.



Namun di luar perkiraan Radwanska dan sekitar 15 ribu penonton di lapangan tengah Wimbledon, Muguruza yang ada di depan net berbalik badan dan berlari cepat ke baseline mengejar bola tersebut. Muguruza kemudian menyambut bola yang telah di memantul lapangan itu dengan pukulan forehand winner.



Penjelasan Bartoli disertai gambar dan diagram itu menunjukkan eager atau kemauan keras Muguruza untuk memenangi pertandingan tersebut. Ia menyebut Muguruza membuat revolusi dalam permainan tenis putri Spanyol.



Muguruza pada dasarnya merupakan pemain baseliner mengingat ia digembleng di Spanyol yang memiliki banyak lapangan tanah liat. Ada yang menyebutnya sebagai aggressive baseliner atau pemain baseline yang agresif. Ada pula yang menyebutnya ultra-aggressive baseliner. Namun, dengan menapak sampai babak final Wimbledon, Muguruza tampaknya mulai masuk pada fase sebagai pemain serba bisa, all round player.



Menapak babak final turnamen Grand Slam tentu memberi kepercayaan diri dan pengalaman baru bagi petenis Spanyol berumur 21 tahun itu. Bukan mustahil petenis yang ayahnya berasal dari Spanyol (José Antonio Muguruza) dan ibunya dari Venezuela (Scarlet Blanco) ini akan menjadi petenis hebat seperti Sanchez Vicario, Conchita Martinez, atau bahkan melebihi mereka.



REUTERS | WTA | WIMBLEDON | AGUS B.

