TEMPO.CO, London - Sejumlah pemain bukan unggulan putri dinilai masih berbahaya bagi lawan-lawan mereka pada turnamen tenis Grand Slam Wimbledon di lapangan rumput kompleks All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon, London, Inggris, 29 Juni-12 Juli mendatang.



Di antara para pemain bukan unggulan itu terdapat mantan pemain sepuluh besar dunia, Dominika Cibulkova. Pemain asal Slovakia itu kini menempati peringkat ke-49 dunia.



Cibulkova tampil mengesankan dalam penampilannya kembali pada turnamen di Eastbourne setelah menjalani operasi kaki akibat cedera. Selain Cibulkova, terdapat mantan semifinalis Wimbledon, Tsvetana Pironkova, Mirjana Lucic-Baroni, dan Kirsten Flipkens.



Sementara itu, pemain nomor satu dunia putri dari AS, Serena Williams, masih ditempatkan sebagai unggulan pertama. Williams telah memenangi turnamen Grand Slam Australia Terbuka dan Prancis Terbuka.



Mantan petenis putra yang kini menjadi komentator televisi, John McEnroe, memfavoritkan Williams untuk menjuarai turnamen Wimbledon kali ini. Hal yang sama dinyatakan mantan petenis nomor satu dunia putri dari AS, Christ Evert.



Berikut ini 10 pemain unggulan putri Wmbledon 2015:

1. Serena Williams (AS)

2. Petra Kvitova (Cek)

3. Simona Halep (Rumania)

4. Maria Sharapova (Rusia)

5. Caroline Wozniacki (Denmark)

6. Lucie Safarova (Cek)

7. Ana Ivanovic (Serbia)

8. Ekaterina Makarova (Rusia)

9. Carla Suárez Navarro (Spanyol)

10. Angelique Kerber (Jerman)



WTA | AGUS BAHARUDIN