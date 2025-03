Brighton Berminat Merekrut Yun Do Young. Profil Pesepak Bola Korea Selatan Ini

BRIGHTON & Hove Albion ingin merekrut pesepak bola muda Korea Selatan Yun Do Young. Pemain berusia 18 tahun ini bertolak ke Inggris pada Minggu, 22 Maret 2025. Ia akan menyelesaikan proses kepindahannya dari Daejeon Hana Citizen, dikutip dari Antara. Berbagai persyaratan pribadi telah disepakati setelah Brighton menyetujui klausa rilis dalam kontrak Young di klub Liga Korea Selatan itu. Young diperkirakan diikat kontrak empat tahun, setelah ia menyelesaikan pemeriksaan medis yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 17 Maret 2025.

Siapa Yun Do Young?

Dikutip dari Transfermarkt, Yun Do Young pesepak bola muda asal Korea Selatan yang lahir di Yongin, Gyeonggi pada 28 Oktober 2006. Ia penyerang sayap kanan yang saat ini bermain untuk klub K League 1 Daejeon Hana C. Yun Do Young merupakan didikan akademi Daejeon. Sebelumnya, ia mengawali karier sepak bola di akademi Suji Junior FC pada 2017-2018.