Broberg Catat Kemenangan Tur Eropa pertamanya

TEMPO.CO, Jakarta - Kristoffer Broberg mencetak birdie dari bukit berjarak 12 kaki dari lubang pada playoff pertama untuk memenangi BMW Masters dan sekaligus meraih gelar Tur Eropa pertama di Shanghai pada Minggu.



Pegolf asal Swedia itu mencatat 68 pukulan atau empat di bawah par pada permainan putaran terakhir dan secara total empat putaran permainan dia membukukan 271 pukulan atau 17 di bawah par, dan memaksa kedua pegolf itu saling berhadapan dalam playoff di lubang ke -18 di Lake Malaren.



Pada drama adu plyoff itu, pukulan bola Reed jatuh di sisi bunker green dan dia harus berjuang untuk memasukkan bola di area par empat, sedangkan Brobeg sukses lewat pukulan iron nomor sembilan dimana bola jatuh tempat di sisi kanan lubang (bendera).



Meskipun Reed mampu menggelindingkan bola dari sisi bunker green itu, namun keberuntungan berfihak pada pegolf asal Stockholm itu yang sebelumnya pernah tiga kali memenangi turnamen tier dua Challenger Tour namun dia belum mampu untuk masuk ke turnamen papan atas.



"Ini mimpi yang menjadi kenyataan, saya telah bekerja keras untuk ini, saya tidak memiliki kata-kata untuk diucapkan," kata pegolf Swedia Broberg yang dengan kemenangannya itu kini dia masuk peringkat 149 dunia.



"Pukulan swing saya bagus dan terkendali, hanya satu pukulan yang terlalu panjang yang menyamping ke kiri, pukulan dengan iron sembilan masuk green dan tinggal melakukan putting," tambahnya seperti dilansir AFP.

Berikut hasil skor akhir BMW Masters di Lake Malaren Golf Club di Shanghai pada Minggu (72 par):



271 - *Kristoffer Broberg (Swedia) 69-70-64-68, Patrick Reed (AS) 71-69-64-67



*Broberg menang playoff



272 - Henrik Stenson (Swedia) 68-71-65-68, Lucas Bjerregaard (Denmark) 66-66-70-70, An Byeong-Hun (Korsel) 65-71-66-70, Thongchai Jaidee (Thailand) 67-68-66-71



273 - Justin Rose (Inggris) 67-67-72-67, Paul Casey (Inggris) 67-69-68-69



274 - Soren Kjeldsen (Denmark) 72-67-71-64, Julien Quesne (Prancis) 70-69-69-66



275 - Ian Poulter (Inggris) 68-68-68-71, Sergio Garcia (Spanyol) 64-71-67-73



276 - Matthew Fitzpatrick (Inggris) 68-71-67-70, Thomas Pieters (Belgia) 71-71-63-71, Marcus Fraser (Australia) 70-70-65-71, Ross Fisher (Inggris) 66-71-67-72



277 - Andy Sullivan (Inggris) 74-71-67-65, David Howell (Inggris) 69-71-69-68, Francesco Molinari (Italia) 68-70-69-70, Scott Hend (Australia) 69-73-68-71, Victor Dubuisson (Prancis) 65-73-68-71



279 - Branden Grace (Afsel) 71-71-69-68, Chris Wood (Inggris) 70-69-70-70



280 - Graeme Storm (Inggris) 72-72-69-67, Emiliano Grillo (Argentina) 71-70-74-65, Trevor Fisher Jnr (Afsel) 71-71-69-69, Bernd Wiesberger (Austria) 71-69-70-70



281 - Danny Willett (Inggris) 72-69-70-70, Alexander Levy (Prancis) 73-76-63-69, Peter Uihlein (AS) 71-66-72-72



