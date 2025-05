TEMPO.CO, Jakarta - Mantan juara dunia tinju kelas welter, Floyd Mayweather Jr, menikmati pensiunnya dengan menggelar pesta gila-gilaan. Dalam akun Instagram-nya, Mayweather tampak menggelar pesta dengan sejumlah penari telanjang di kediamannya di Las Vegas, Amerika Serikat.



Dalam video yang diunggahnya, Rabu, 11 November 2015, belasan perempuan berpakaian bikini memenuhi ruangan rumahnya sambil menari diiringi alunan musik. Mayweather yang mengenakan pakaian tidur pun tampak dalam video itu. Dia sedang menebarkan uang pecahan US$ 100 ke arah kamera yang merekam aktivitas gilanya tersebut.



"Hanya pesta biasa di rumah pada pukul 05.16 untuk tuan 'persetan dengan hidup saya'," ujarnya dalam keterangan video pada akun @floydmayweather itu.



Mayweather memang dikenal sangat menyukai pesta dengan para wanita berpakaian minim. Setahun lalu, dia pernah mengunggah video pesta dengan sejumlah perempuan yang hanya mengenakan lingerie mengelilinginya.



Anehnya, aktivitas pesta Mayweather itu tampak tak mengganggu hubungannya dengan sang pacar, Doralie Medina. Sementara Mayweather berpesta dengan wanita lain, Medina tampak asyik berjemur di pinggiran pantai Miami, Amerika. Mantan tukang pijat yang dikencani Mayweather sejak awal tahun ini pun mengunggah foto dirinya bersama teman-temannya sedang berjemur dengan hanya mengenakan bikini.



Selain berpesta, petinju yang menghasilkan uang sebanyak 264 juta pound sterling atau Rp 3,85 triliun sepanjang kariernya itu juga senang membeli perhiasan mewah, seperti kalung, gelang, cincin, ataupun jam tangan.



The Money, julukannya, juga senang membeli mobil mewah. Tiga bulan lalu, dia baru membeli mobil Koenigsegg CCXR Trevita, yang hanya dibuat dua unit, seharga US$ 4,8 juta atau seharga Rp 6,5 miliar.



DAILY MAIL | FEBRIYAN