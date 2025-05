TEMPO.CO, Jakarta - Petenis asal Denmark, Caroline Wozniacki, kerap mendapat kritikan karena penampilannya di lapangan. Ia antara lain pernah disorot karena menjadi petenis nomor satu dunia tanpa sekalipun bisa meraih gelar turnamen grand slam.



Pada bulan lalu, petenis yang kini menempati ranking lima dunia itu lagi-lagi dalam turnamen bergengsi itu. Di Australia Terbuka, atlet 24 tahun itu tersingkir di babak kedua.



Tapi, saat ia sejenak menukar raketnya dengan baju renang tak ada lagi kritikan. Justru kekaguman, terutama dari para lelaki, yang muncul.



Finalis Amerika Terbuka 2009 dan 2014 itu baru saja didapuk menjadi model pakaian renang di Sports Illustrated edisi 2015. Ia pun hadir di Herald Square, New York, Senin, 9 Februari 2015, dalam acara peluncuran cover majalah itu.



Dalam majalah itu, Wozniacki tampil dalam balutan pakaian renang berwarna putih. Tentu saja lekuk indah tubuhnya jelas terlihat karena pakaian yang dikenakannya hanya terdiri dari penutup dada dan belahan paha.



Mantan tunangan pegolf Rory McIlroy itu tak sendirian jadi model Sports Illustrated edisi pakaian renang tersebut. Ia ditampilkan bersama petarung wanita, Ronda Rousey, mantan pacar Cristian Ronaldo Irina Shayk, dan pacar Derek Jeter Hannah Davis.



Wozniacki mengaku senang bisa menjadi salah satu model di edisi 2015. "Senang bisa masuk di edisi 2015," dia menulis di akun twitter-nya.



Pada situs For The Win, ia mengaku menawarkan diri untuk menjadi model pakaian renang itu. "Saya datang ke sana (kantor Sports Illustrated) beberapa bulan lalu dan menawarkan diri 'Bila Anda butuh model, saya siap'. Tampaknya tawaran itu membuat mereka tergerak," kata Wozniacki. "Merupakan mimpi saya untuk menjadi bagian itu (seri pakaian renang)."



DAILY MAIL | RINA WIDIASTUTI | NS