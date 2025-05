Cedera Saat Bertanding, Atlet Senam Dilarikan ke Rumah Sakit

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang atlet cabang olahraga senam artistik Indonesia pada SEA Games 2015 Singapura yang mengalami cedera Roni Saputra dipulangkan lebih awal untuk mendapatkan penanganan di Indonesia.



"Hingga saat ini kondisi kesehatan atlet secara keseluruhan dalam kondisi baik, hanya satu yang mengalami cedera Roni (Saputra) dan dipulangkan lebih awal," kata Penanggung Jawab Tim Medis Satlak Prima Dr Hario Tilarso di Singapura, Selasa.



Ia menyebutkan, atlet senam itu mengalami cedera pada bagian dengkul dan engkel kakinya saat pertandingan sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingan pada beberapa nomor yang harus dilakoninya.



Atlet itu mengalami cedera saat bertanding pada nomor senam artistik beregu semua alat bersama rekannya Muhamad Try Saputra, Ferrous One Willodac, Agus Adi Prayogo dan Trisa Ramdhani yang digelar di Bishan Sport Hall Singapura, Sabtu (6/6).



Menurut dia, tim medis kontingen dikerahkan untuk memastikan kesehatan atlet tetap terjaga. Selain itu tim kesehatan juga memastikan menu makanan atlet juga dipantau, termasuk konsumsi obat-obatan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan bagi atlet.



"Tim kesehatan terus memantau baik langsung maupun melalui tim official tim kontingen," kata Hario Tilarso.



Pengawasan obat-obatan yang dikonsumsi atlet juga dilakukan intensif untuk menghindari adanya kandungan doping di dalamnya.



"Semuanya kami awasi, dan sosialisasi kepada atlet juga sudah dilakukan. Hingga saat ini tidak ada masalah dengan kondisi atlet dan juga termasuk hasil tes doping bagi atlet peraih medali emas Indonesia," kata Hario Tilarso menambahkan



