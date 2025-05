Christopher Diharapkan Buka Kemenangan Tim Davis Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Indonesia Christopher Rungkat siap membuka jalan tim tuan rumah menghadapi petenis kedua Vietnam, pada partai tunggal pertama Grup II Zona Asia-Oseania Piala Davis 2016 di lapangan tenis Manahan Solo, Jawa Tengah, Jumat, 4 Maret 2016.



Christopher Rungkat yang kini menempati peringkat International Tennis Federation (ITF) 462, di Solo, Kamis, mengatakan, bahwa dirinya yang turun di partai tunggal pertama melawan petenis nomor dua Vietnam, Pham Minh Thuan, berjanji bisa tampil maksimal untuk memenangkan pertandingan.



"Saya sudah siap bertanding, dan hasil drawing, saya main yang pertama partai tunggal Piala Davis, di Solo," kata Christopher.



Namun, Christopher menyatakan optimistis akan membuka pertandingan perdana piala Davis melawan Vietnam untuk Indonesia.



Christopher yang menjadi andalan tuan rumah pada partai pembuka tersebut akan mempengaruhi tunggal kedua Indonesia yang menurunkan petenis kelahiran Solo, Aditya Hari Sasongko yang akan berhadapan dengan petenis nomor satu Vietnam, Ly Hoang Nam.



Menurut Kapten Tim Davis Indonesia Roy Therik bahwa Christopher diharapkan mampu membuka jalan kemenangan bagi Indonesia.



Menurut Roy Therik dalam struktur pelatnas tenis kini menempati posisi high perfomance director itu, berharap kemenangan di partai awal dapat mendongkrak performa tunggal kedua Indonesia, Aditya Hari Sasongko yang bakal meladeni ujung tombak Vietnam, Ly Hoang Nam.



Roy menjealskan bahwa Aditya memiliki tugas utama pada pertandingan tunggal kedua dapat menguras tenaga Ly Hoang yang bakal bermain rangkap di partai single dan double dalam tiga partai.



"Saya akan ambil satu set terlebih duhulu dari lawan, syukur bisa lebih dari itu. Target kami, skor 1-1 pada hari pertama," kata Aditya.



Menurut Aditya, dirinya siap dan yakin menjalankan tugas tersebut, dan akan berusaha bisa menyumbangkan kemenengan melawan Ly Hoang.



Aditya mengatakan melawan tunggal utama Vietnam, rasanya berada pada level yang sama. Dirinya mohon doa restu masyarakat Indonesia agar bisa mengalahkan petenis nomor satu Vietnam itu.



Petenis nomor satu Vietnam Ly Hoang Nam mengatakan petenis Indonesia Christopher bermain bagus, tetapi dirinya optimistis bisa ambil kesempatan saat nanti mengahadapi dia (christopher).



Menurut Ly Hoang, bahwa dirinya belum pernah menghadapi petenis nomor dua Indonesia, Aditya Hari Sasongko.



"Saya siap sajka yang penting kerja keras. Saya harus bisa jaga diri dnegan baik, karena harus bermain tiga partai dalam tiga hari," kata Nam.



Kaptem Tim Dabis Vietnam Nguong Truoc Bao mengatakan peluang Vietnam tetap ada menghadapi tuan rumah Indonesia. Pada hari pertama pertandingan prediksi kedudukan 1-1.



"Kami juga harus jaga stamina tim agar petenisnya bisa bermain fit," katanya.



Menurut dia, tim promosi, Vietnam tidak mempedulikan dengan hasil undian, tetapi timnya sadar bahwa tuan rumah sangat diunggulkan dalam laga perebutan supremasi tenis beregu putra dunia ini.



"Kami pasti akan memberikan perlawanan dan tetap berusaha mencuri kemenangan," kata Truoc Bao.



Sementara jadwal pertandingan selengkapnya Tim Davis Indonesia VS Vietnam yakni Chirstopher Rungkat vs Pham Minh Thuan, dan Aditya Hari Sasongko vs Ly Hoang Nam, Jumat (4/3).



Partai ganda, Christoper Rungkat/Sunu Wahyu Trijati vs Ly Hoang Nam/Nguyen Hoang Thien, Sabtu (5/3), dan Christopher Rungkat vs Ly Hoang Nam, serta Aditya Hari Sasongko vs Pham Minh Thuan, Minggu (6/3).

