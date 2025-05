TEMPO.CO, NEW YORK - Juara bertahan AS Terbuka, unggulan kesembilan asal Kroasia, Marin Cilic, lolos ke babak kedua dengan mengalahkan petenis Argentina bukan unggulan, Guido Pella, 6-3, 7-6(3), 7-6(3). Sementara runner-up tahun lalu, unggulan keempat dari Jepang, Kei Nishikori, terhenti di babak pertama dikalahkan petenis Prancis peringkat 41 dunia, Benoit Paire, 6-4, 3-6, 4-6, 7-6 (8-6), 6-4.



“Selalu sangat menyedihkan kalah di babak pertama. Saya pikir dia (Paire) bermain bagus, sedangkan saya main tidak terlampau buruk,” kata Nishikori



Adapun Cilic membukukan 13 ace pada kemenangannya atas peringkat 94 dunia Pella. Ia hanya kehilangan servisnya dua kali sebelum mengakhiri perlawanan petenis Argentina itu setelah dua jam pertandingan.



“Saya pikir Guido bermain sangat sangat baik hari ini," kata Cilic. “Ia banyak penyulitkan saya melalui servisnya. Tidak mudah bagi saya mengembalikan servisnya, namun saya cukup senang dengan servis saya.“



ATP | ESPN |AGUS BAHARUDIN



Hasil Lain Pertandingan Tunggal Putra

David Ferrer (Spanyo/unggulan7) menang atas Radu Albot (Moldova) 4-6, 7-5, 6-1, 6-0.

Rafael Nadal (Spanyol/8) menang atas Borna Coric (Kroasia) 6-3, 6-2, 4-6, 6-4

David Goffin (Belgia/14) menang atas Simone Bolelli (Italia) 6-4, 6-1, 6-2.

Grigor Dimitrov (Bulgaria/17) menang atas Matthew Ebden (Australia) 6-4, 6-2, 6-4.

Feliciano Lopez (Spanyol/18) menang atas Nikoloz Basilashvili (Georgia) 7-6(5), 6-1, 6-3.

Jo-Wilfried Tsonga (Prancis/19) menang atas Jarkko Nieminen (Finlandia) 6-3, 6-1, 6-1.

Roberto Bautista Agut (Spanyol/23) menang atas Pierre-Hugues Herbert (Prancis) 6-3, 6-2, 7-6(7).

Andreas Seppi (Italia/25) menang atas Tommy Paul (AS) 6-4, 6-0, 7-5.

Tommy Robredo (Spanyol/26) menang atas Michael Berrer (Jerman) 6-2, 6-2, 6-4.

Jeremy Chardy (Prancis/27) menang atas Ryan Shane (AS) 6-2, 6-1, 6-7(6), 6-2.

Fabio Fognini (Italia/32) menang atas Steve Johnson (AS) 2-6, 6-3, 6-4, 7-6(2).