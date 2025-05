Cilic Lolos Perempat Final AS Terbuka dengan Kaki Cidera

TEMPO.CO, Jakarta - Juara bertahan Marin Cilic mencapai perempat final AS Terbuka untuk keempat kalinya Minggu waktu setempat setelah menang 6-3, 2-6, 7-6 (7/2), 6-1 atas Jeremy Chardy dari Prancis.



Unggulan kesembilan asal Kroasia ini sekarang memiliki catatan menang 11 kali berturut-turut di New York setelah meraih gelar Grand Slam perdananya di kota itu tahun lalu.



Namun petenis 26 tahun itu harus berjuang melawan cedera pada set kedua untuk mempertahankan peluangnya pada turnamen ini ketika pergelangan kaki kanannya terkilir.



"Pergelangan kaki saya terkilir pada set kedua, namun saya berusaha untuk tidak membiarkan hal itu mempengaruhi pergerakan saya," kata dia.



Cilic melepaskan 23 ace dan 52 pukulan kemenangan saat mengalahkan Chardy yang adalah salah seorang dari empat petenis Prancis yang berada pada 16 besar turnamen edisi ini.



Empat dari ace itu terjadi pada tiebreak set ketiga.



Petenis yang mengaku terinspirasi pelatih dan mantan juara Wimbledon Goran Ivanisevic itu akan menghadapi petenis Prancis lain pada delapan besar, antara unggulan ke-19 Jo-Wilfried Tsonga atau Benoit Paire yang menyingkirkan unggulan keempat dan runner up Kei Nishikori pada putaran pertama.



"Mereka berdua petenis-petenis berbahaya, khususnya Jo. Itu akan menjadi pertandingan berat," kata Cilic seperti dikutip AFP.





