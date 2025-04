CLS Knights Surabaya Melaju ke Semifinal IBL 2017

TEMPO.CO, Jakarta - CLS Knights Surabaya berhasil melaju ke babak semifinal Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2017 setelah menumbangkan Bank BJB Garuda Bandung di laga ketiga playoff Divisi Merah dengan skor 61-52.

Hasil dari pertandingan di GOR Kertajaya, Surabaya, Senin malam itu membuat kedudukan 2-1 untuk keunggulan CLS di playoff yang memakai skema "best of three".

Dipantau dari laman IBL, Garuda Bandung sebenarnya unggul di akhir dua kuarter awal dengan skor masing-masing 12-13 dan 20-25.

Namun, CLS bangkit usai jeda. Mario Wuysang dan kawan-kawan bertahan dengan baik dan hanya memberikan sembilan poin untuk lawan sampai kuarter ketiga berakhir, sementara CLS membuat 20 poin. CLS berbalik memimpin dengan skor 42-34.

Kuarter keempat berjalan dengan sengit. Tukar menukar tembakan terjadi, tetapi Garuda Bandung gagal menunjukkan ketajaman dan membuat pertandingan berakhir dengan skor 63-52.

"Pada dua kuartel awal, anak-anak bermain monoton. Lalu saya katakan pada mereka agar tidak mengikuti irama Garuda. Hasilnya, tiga menit terakhir kuarter ketiga dan kuarter keempat kami tampil menekan," ujar pelatih CLS Knights Wahyu Widayat Jati.

Sementara itu, walau kalah, pelatih Bank BJB Garuda Bandung Andre Yuwadi memuji penampilan para pemainnya.

Diftha Pratama dan kawan-kawan dianggap Andre sudah menunjukkan perjuangan keras.

"Anak-anak bermain bagus dan tanpa takut walau CLS bermain di hadapan pendukungnya. Rencana permainan juga berjalan walau ada yang kurang konsisten," kata Andre.

Dalam pertandingan tersebut, Willard Crews Jr. menjadi penampil terbaik di CLS dengan membuat catatan "double-double", 17 poin, 15 rebound dan tiga assist.

Di kubu Garuda, pemain terbaik di laga adalah Sherrard Brantley dengan 21 poin, lima rebound dan dua assist.

Hasil itu membuat, CLS Knight pun bersiap melawan Satria Muda Pertamina di babak semifinal atau "final four" Divisi Merah IBL 2017 yang berlangsung pada 21-24 April 2017, dengan format "best of three" dari laga kandang-tandang.

"Permainan ketat melawan Garuda Bandung bagus sebagai modal buat kami melawan SM," tutur Cacing, sapaan akrab Wahyu Widayat Jati.

Berikutnya akan ada playoff Divisi Putih IBL 2017, mempertandingkan Pacific Caesar versus W88.News Aspac pada 7-10 April 2017 di Bandung. Pemenang laga ini nantinya melawan Pelita Jaya EMP Jakarta yang sudah menunggu di semifinal, 27-30 April 2017.

Final IBL 2017 akan dilangsungkan pada 4-7 Mei 2017.