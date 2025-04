Daftar 10 Pembalap MotoGP 2017 Terkaya, Rossi Nomor Satu

TEMPO.CO, Jakarta - ValentinoRossi tak hanya memuncaki klasemen sementara pembalap MotoGP 2017, namun dia juga tercatat sebagai yang terkaya. Kontrak Rossi selama dua tahun dengan Yamaha yang akan berakhir 2018, bernilai US$ 10 juta per tahun, atau senilai Rp 133 miliar lebih.



Sementara selain kontrak tahunan dengan tim Yamaha, Rossi juga punya kontrak dengan beberapa sponsor. Diperkirakan per tahun, kontrak sponsor itu memberikan tambahan US$ 12 juta untuk kocek pembalap MotoGP kawakan tersebut.



Selama menjalani profesi sebagai pembalap motor kelas premium, Rossi diperkirakan menghasilkan pendapatan bersih senilai $US 135 juta atau hampir Rp 1,8 triliun.

Berikut adalah daftar 10 pembalap MotoGP terkaya:



No. Pembalap Tim Kontrak Nilai Per Tahun

1. Valentino Rossi Yamaha 2017-2018 $US 10 juta

2. Marc Marquez Honda 2017-2018 $US 10 juta

3. Jorge Lorenzo Ducati 2017-2018 $US 7 juta

4. Dani Pedrosa Honda 2017-2018 $US 2,5 juta

5. Andrea Dovizioso Ducati 2017-2018 $US 2,5 juta

6. Maverick Vinales Yamaha 2017-2018 $US 1,5 juta

7. Andrea Iannone Suzuki 2017-2018 $US 1,2 juta

8. Pol Espargaro KTM 2017-2018 $US 1 juta

9. Bradley Smith KTM 2017-2018 $US 1 juta

10. Alex Rins Suzuki 2017-2018 $US 900 ribu

Cal Crutchlow LCR Honda 2017-2018 $US 900 ribu

Aleix Espargaro Aprilia 2017-2018 $US 900 ribu.



FORBES |TOTAL SPORTEK | DON