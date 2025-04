David Jacobs Juara Kategori Umum Turnamen Tenis Meja UT-Tempo

TEMPO.CO, Tangerang - David Jacobs meraih gelar juara kategori umum (undangan) Turnamen Tenis Meja Pelajar Nasional Piala Universitas Terbuka 2017 setelah di babak final mengalahkan Yon Mariono dengan skor 3-0 (11-7, 11-9, 11-6).



Turnamen yang masuk tahun kelima penyelenggaraan bekerja sama dengan Tempo Grup ini ditutup pada Minggu malam, 13 Agustus 2017 di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Pondok Cabe, Tangerang Selatan.



Di babak semifinal, Yon Mardiono (So Good) mengalahkan Luki Oktora (Kabupaten Bogor) dengan skor tipis 3-2 (11-8, 10-12, 11-4, 3-11, dan 11-9). Perolehan poin antara Yon dan Luki saling berkejaran. Hingga empat set berakhir, kedudukan imbang 2-2, bahkan Yon sempat kalah telak 3-11 di set keempat. Di set kelima (best of five), Yon menang dengan selisih dua angka.



Sedangkan David Jacob dari PTM K-18 menuntaskan perlawanan Jack Donald dari PTM Sukun Kudus dengan skor 3-1 (11-8, 11-6, 10-12, 11-4). Dua set pertama David unggul sedangkan di set ketiga Jack sempat memberikan perlawanan dan menang 12-10. Di set keempat David lagi-lagi menang. Di kategori ini, juara I mendapatkan Rp 8 juta, runner up Rp 4 juta, dan juara ketiga Rp 2 juta.



Turnamen tenis meja Pelajar Nasional Piala UT 2017 terdiri dari 10 kategori yang diikuti oleh 839 peserta dari 14 provinsi di Indonesia. Untuk pertama kalinya turnamen tahun ini diikuti empat pemain asing yakni dari Rumania, Belanda, Malaysia, dan Amerika Serikat.



HOTMA SIREGAR