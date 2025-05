Di Balik Dominasi Cina Raih Piala Sudirman 2025, Gelar Keempat secara Beruntun

An Se Young menilai, dalam pertandingan beregu, tekanannya berbeda dengan turnamen individu. Ia mengaku senang bisa mengatasi kesulitan yang muncul selama pertandingan.“Saya pernah melawan Wang Zhi Yi di All England, tetapi kondisi dan permainannya berbeda. Saya sempat gugup kemarin karena Indonesia memberi kami banyak tekanan,” ujar dia.

Kemenangan atas Korea Selatan memperpanjang rekor Cina sebagai peraih empat gelar Piala Sudirman berturut-turut dan menandai gelar ke-14 secara keseluruhan dalam sejarah turnamen dua tahunan tersebut. "Dalam kompetisi beregu, tidak ada yang ingin menjadi titik lemah. Kami akan mengerahkan segalanya," kata Chen Yu Fei, andalan Cina pada nomor tunggal putri.

Rekap Final Piala Sudirman 2025

XD: Feng Yan Zhe / Huang Dong Ping vs Seo Seung-jae / Chae Yu-jung 21-16 17-21 21-15

WS: Wang Zhi Yi vs An Se Young 21-17 21-16

MS: Shi Yu Qi vs Jeon Hyeok-jin 21-5 21-5

WD: Liu Sheng Shu / Tan Ning vs Baek Ha Na / Lee So Hee 21-14 21-17