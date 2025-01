Dimas Ekky Pratama Bikin Kejutan di FP-2 Moto2 Malaysia

TEMPO.CO, Sepang - Dimas Ekky Pratama, pembalap Indonesia yang kali ini membawa bendera tim Federal Oil Gresini Moto2, membuat kejutan dengan menempati posisi ke-16 dengan catatan waktu 2 menit 27,392 detik. Pada sesi latihan pertama, Dimas hanya mampu berada di posisi buncit atau ke-29. Apalagi balapan ini adalah debut perdananya di Moto2.



Pembalap EG 0,0 Marc VDS (Kalex), Alex Marquez, memimpin dalam latihan bebas kedua (FP-2) Moto2 di Sirkuit Sepang, Malaysia. Ia mencatatkan waktu 2 menit 24,074 detik.



Adapun Miguel Oliveira, yang memimpin latihan bebas pertama, berada di posisi ketiga pada sesi latihan bebas kedua dengan catatan waktu 2 menit 24,139 detik. Pimpinan klasemen Moto2 berada di posisi ke-6 dengan catatan waktu 2 menit 25,039 detik.



Berikut ini hasil latihan bebas kedua Moto2 Malaysia.

1. Alex Marquez SPA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 2m 24,074s

2. Lorenzo Baldassarri ITA Forward Racing Team (Kalex) 2m 24,108s

3. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Ajo (KTM) 2m 24,139s

4. Thomas Luthi SWI CarXpert Interwetten (Kalex) 2m 24,659s

5. Xavi Vierge SPA Tech 3 Racing (Tech 3) 2m 25,023s

6. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 2m 25,039s

7. Luca Marini ITA Forward Racing Team (Kalex) 2m 25,089s

8. Sandro Cortese GER Dynavolt Intact GP (Suter) 2m 25,968s

9. Marcel Schrotter GER Dynavolt Intact GP (Suter) 2m 25,992s

10. Mattia Pasini ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 2m 26,070s

11. Remy Gardner AUS Tech 3 Racing (Tech 3) 2m 26,604s

12. Augusto Fernandez SPA Speed Up Racing (Speed Up) 2m 26,691s

13. Simone Corsi ITA Speed Up Racing (Speed Up) 2m 26,760s

14. Brad Binder RSA Red Bull KTM Ajo (KTM) 2m 26,896s

15. Fabio Quartararo FRA Pons HP40 (Kalex) 2m 27,234s

16. Dimas Ekky Pratama INA Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) 2m 27,392s

17. Edgar Pons SPA Pons HP40 (Kalex) 2m 27,409s

18. Hafizh Syahrin MAL Petronas Raceline Malaysia (Kalex) 2m 27,475s

19. Jesko Raffin SWI Garage Plus Interwetten (Kalex) 2m 27,612s

20. Andrea Locatelli ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 2m 27,639s

21. Khairul Idham Pawi MAL IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 2m 27,662s

22. Takaaki Nakagami JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 2m 27,779s

23. Isaac Viñales SPA BE-A-VIP SAG Team (Kalex) 2m 27,854s

24. Francesco Bagnaia ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 2m 28,389s

25. Alex De Angelis RSM Tasca Racing Scuderia Moto2 (Kalex) 2m 28,899s

26. Axel Pons SPA RW Racing GP (Kalex) 2m 29,086s

27. Iker Lecuona SPA Garage Plus Interwetten (Kalex) 2m 29,391s

28. Tetsuta Nagashima JPN Teluru SAG Team (Kalex) 2m 29,859s

29. Stefano Manzi ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 2m 29,904



