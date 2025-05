Ditekuk Filipina, Indonesia Harus Ikuti Play-off Piala Davis

TEMPO.CO, Jakarta - Tim tenis beregu putra Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Filipina 4-1 pada babak pertama Piala Davis Grup II Zona Asia/Oseania, di Philippine Columbian Association Manila, Ahad.

Dengan kekalahan ini, Indonesia seperti juga tahun lalu, harus menjalani pertarungan play-off menghadapi tim yang kalah dari pertandingan antara Kuwait dan Thailand.

Bila tak ingin terdegradasi ke Grup III Zona Asia/Oseania pada ajang supremasi tenis beregu putra dunia itu, Indonesia harus memenangi laga yang dijadwalkan berlangsung 7-9 April 2017.



Pada partai keempat di lapangan tenis tanah liat tertutup Philippine Columbian Association Manila, Ahad, David Agung Susanto gagal menghadang andalan tuan rumah, Ruben Gonzales. David kalah tiga set langsung dalam laga berdurasi dua jam dua menit dengan skor akhir 2-6, 3-6, 3-6.



Dalam partai penutup yang sudah tidak menentukan, Anthony Susanto juga tak berhasil menipiskan skor kemenangan bagi tim tamu. Adik kandung David itu kandas di tangan Alberto Lim yang pada partai pembuka dikalahkan kakaknya. Anthony menyerah dalam tempo satu jam 26 menit dengan skor 5-7, 3-6.



Hasil Pertandingan

Filipina Vs Indonesia 4-1

Jumat (3/2):

1. Alberto Lim Vs David Agung Susanto 6-3, 6-2, 2-6, 1-6, 1-1, tak melanjutkan pertandingan.

2. Ruben Gonzales Vs Aditya Hari Sasongko 6-2, 6-2, 6-4

Sabtu (4/2):

3. Treat Conrad Huey/Fancis Casey Alcantara Vs Sunu Wahyu Trijati/Anthony Susanto 6-2, 6-4, 6-4

Minggu (5/2):

4. Ruben Gonzales Vs David Agung Susanto 6-2, 6-3, 6-4

5. Alberto Lim Vs Anthony Susanto 7-5, 6-3.



PP PELTI | DAVIS CUP