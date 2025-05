Ditekuk Malaysia, Tim Fed Indonesia Berebut Posisi 5 dan 6

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia kembali harus menderita kekalahan pada laga terakhir penyisihan Pool B Piala Fed Grup II Zona Asia/Oseania, Jumat, 15 April 2016. Di atas lapangan plexypave True Arena Hua Hin, Thailand, regu Merah Putih harus mengakui keunggulan negeri jiran Malaysia 1-2.



Indonesia unggul lebih dulu melalui ayunan raket petenis senior Lavinia Tananta. Vivin, sapaannya, mengandaskan perlawanan Nurin Nabilah Roslan 6-0, 6-1 hanya dalam 39 menit. Namun, Beatrice Gumulya gagal di partai kedua. Petenis peringkat ke-700 dunia itu rontok di tangan ujung tombak Malaysia, Jawairiah Noordin, dengan rubber set 7-5, 2-6, 4-6.



Tim negeri serumpun itu memastikan keperkasaan pada partai pamungkas. Pasangan Jawairiah Noordin/Theiviya Selvarajoo menaklukkan ganda terbaik Indonesia, Jessy Rompies/Beatrice Gumulya 6-4, 7-6 (5).



“Maaf, kami sudah berusaha tapi belum bisa memberikan hasil terbaik,” tutur Jessy seusai pertandingan yang berlangsung satu jam 37 menit itu.



Kekalahan ini membuat Indonesia hanya menduduki posisi ketiga Pool B. Sabtu, 16 April, Beatrice dkk. akan berhadapan dengan Oseania Pasifik dalam penentuan peringkat ke-5 dan 6.

“Saya tak bisa omong apa-apa. Tapi, ini momentum tenis Indonesia untuk evaluasi dan segera memperbaiki diri di segala lini,” ujar kapten tak bermain, Sri Utaminingsih, lewat Humas PB Pelti.



Sementara itu, dua negeri tetangga di kawasan Asia Tenggara, Filipina, keluar sebagai juara Pool A dan akan meladeni peringkat teratas Pool B, Singapura, di babak final. Pemenang laga tersebut akan naik kelas, promosi ke Grup I tahun depan.



Piala Fed 2016

Grup II Zona Asia/Oseania

True Arena Hua Hin, Thailand

Pool A : Filipina, Hongkong, Oseania Pasifik, Iran, Bahrain

Pool B : Indonesia, Malaysia, Singapura, Pakistan, Kirgistan, Sri Lanka

Hasil

Jumat, 15 April

Indonsia vs Malaysia

Lavinia Tananta vs Nurin Nabilah Roslan 6-0, 6-1

Beatrice Gumulya vs Jawairiah Noordin 7-5, 2-6, 4-6

Jessy Rompies/Beatrice Gumulya vs Jawairiah Noordin/Theiviya Selvarajoo 4-6, 6-7 (5)



Jadwal

Sabtu, 16 April

Penentuan Peringkat 5/6

Indonesia vs Oseania Pasifik

PIPIT