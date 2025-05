Djokovic Hadapi Kohlschreiber di Wimbledon 2015

TEMPO.CO, London - Juara bertahan sekaligus unggulan pertama tunggal putra Novak Djokovic (Serbia) menghadapi petenis Jerman bukan unggulan Philipp Kohlschreiber (Jerman) pada babak pertama turnamen tenis Grand Slam Wimbledon 2015. Pertandingan berlangsung di Center Court atau Lapangan Tengah kompleks tenis All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon, London, Inggris, Senin, 29 Juni 2015.



Djokovic telah tujuh kali menghadapi Kohlschreiber dan Djokovic unggul 6-1. Pertemuan terakhir mereka pada babak kedua pada turnamen Paris Masters 2014 yang dimenangi Djokovic 6-3, 6-4. Satu-Satunya kemenangan yang dibukukan Kohlschreiber yaitu pada babak ketiga Grand Slam Prancis Terbuka 2009 dengan skor kembar 6-4, 6-4, 6-4.



Di lapangan rumput Wimbledon, Djokovic telah dua kali tampil sebagai juara pada 2011 dan 2014. Secara keseluruhan Djokovic telah delapan kali menjuarai turnamen grand slam. Satu-satunya turnamen grand slam yang belum dia menangi di Prancis Terbuka.



Turnamen tenis grand slam merupakan turnamen level tertinggi di dunia. Babak utama tunggal putra dan putri diikuti masing-masing 128 petenis. Turnamen grand slam ketiga 2015 ini (setelah Australia Terbuka dan Prancis Terbuka) berlangsung mulai Senin hingga 12 Juli mendatang.



Jadwal Pertandingan di Lapangan Utama, Senin, 29 Juni 2015

Lapangan Tengah

Unggulan 1-Novak Djokovic (Serbia) melawan Philipp Kohlschreiber (Jerman)

4-Maria Sharapova (Rusia) melawan Johanna Konta (Inggris)

4-Stanislas Wawrinka (Swiss) v Joao Sousa (Portugal)

Lapangan 1

1-Serena Williams (AS) melawan Margarita Gasparyan (Rusia)

Simone Bolelli (Italia) melawan 5-Kei Nishikori (Jepang)

11-Grigor Dimitrov (Bulgaria) melawan Federico Delbonis (Argentina)

Lapangan 2

26-Nick Kyrgios (Australia) melawan Diego Schwartzman (Argentina)

Jarkko Nieminen (Finlandia) melawan Lleyton Hewitt (Australia)

Alison Riske (AS)melawan 6-Lucie Safarova (Cek)

Heather Watson (Inggris) 32-Caroline Garcia (Prancis)

Lapangan 3

9-Marin Cilic (Kroasia) v Hiroki Moriya (Jepang)

Yi-Fan Xu (Cina) v 7-Ana Ivanovic (Serbia)

Daniel Gimeno-Traver (Spanyol) v 7-Milos Raonic (Kanada)

Madison Brengle (AS) v 16-Venus Williams (AS)



REUTERS | ATP | AGUS BAHARUDIN