TEMPO.CO, London - Petenis putra Serbia, Novak Djokovic, yang dikalahkan petenis Swiss, Stanislas Wawrinka, pada final turnamen Grand Slam Prancis Terbuka, 7 Juni lalu, tetap menempati peringkat teratas dunia. Demikian menurut daftar peringkat yang dikeluarkan Asosiasi Tenis Profesional (ATP), Senin, 22 Juni 2015.



Posisi kedua masih ditempati Roger Federer, petenis Swiss, yang baru saja menjuarai turnamen Gerry Weber Terbuka di Halle, Jerman. Federer, 33 tahun, pada babak final mengalahkan petenis Italia, Andreas Seppi, 7-6 (1), 6-4. Turnamen yang berlangsung di lapangan rumput ini merupakan turnamen pemanasan menjelang Grand Slam Wimbledon di lapangan rumput All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Inggris, 29 Juni hingga 12 Juni mendatang; dan All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Inggris, 29 Juni hingga 12 Juni mendatang.



Berikut ini daftar pemain sepuluh besar putra dunia:

1. Novak Djokovic (Serbia) 13.845 poin

2. Roger Federer (Swiss) 9.665

3. Andy Murray (Inggris) 7.450

4. Stanislas Wawrinka (Swiss) 5.790

5. Kei Nishikori (Jepang) 5.660

6. Tomas Berdych (Cek) 5.050

7. David Ferrer (Spanyol) 4.490

8. Milos Raonic (Canada) 4.440

9. Marin Cilic (Kroasia) 3.540

10. Rafael Nadal (Spain) 3.135



REUTERS | ATP | AGUS BAHARUDIN