Djokovic Melawan Federer, Pertemuan Ke-39

TEMPO.CO, Roma – Pertandingan babak final turnamen tenis lapangan tanah liat Italia Terbuka 2015 di Roma, Italia, Minggu ini, 17 Mei 2015, mempertemukan unggulan pertama Novak Djokovic (Serbia) dengan unggulan kedua Roger Federer (Swiss). Pertemuan kedua pemain kali ini menjadi pertemuan ke-39 mereka. Meskipun demikian pertemuan terbanyak antara dua petenis terjadi antara Noval Djokovic dan Rafael Nadal (Spanyol), yaitu 43 kali, pada era tenis terbuka.



Era tenis terbuka dimulai pada tahun 1968 ditandai dengan keikutsertaan petenis profesional pada turnamen grand slam. Waktu itu diawali untuk pertama kalinya di turnamen Grand Slam Prancis Terbuka.



Djokovic Melawan Federer Bertemu untuk Ke-39 kali setelah pertemuan Djokovic dengan Rafael Nadal itu (43 kali). Pertemuan terbanyak ketiga yaitu Ivan Lendl (Cekoslowakia) dengan John McEnroe (AS) 36 kali.



Berikut lima besar pertemuan terbanyak antardua petenis di dunia:



43 kali: Novak Djokovic vs. Rafael Nadal

39 kali: Novak Djokovic vs. Roger Federer

36 kali: Ivan Lendl vs. John McEnroe

35 kali: Ivan Lendl vs. Jimmy Connors

35 kali: Boris Becker vs. Stefan Edberg



REUTERS | ATP | AGUS BAHARUDIN