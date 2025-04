Dorna Menguji MotoGP Mesin Listrik Kecepatan Rata-rata 174 Km/Jam

Balap motor listrik akan dibuka dan menjadi bagian dari balapan di setiap ajang MotoGP pada 2019. Dorna akan mengungkap nama-nama pemasok untuk seri satu yang kemungkinan dilakukan pada akhir Oktober. Capirossi telah menguji calon potensial lainnya, termasuk Lightning LS-218 yang dikendarainya di Circuit of the Americas.

Dalam balapan TT Zero tahun ini di Isle of Man, Dean Harrison mengendarai Sarolea SP7 dan mampu menempati posisi keempat dengan kecepatan rata-rata 108,064 mph atau sekitar 174 kilometer per jam di Mountain Course. Balapan GP akan menawarkan tantangan yang berbeda dari Isle of Man TT, jadi penting bagi Dorna untuk melakukan tes seperti ini.



