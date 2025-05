Empat Unggulan Putri Rontok di AS Terbuka

TEMPO.CO, New York - Empat pemain unggulan tunggal putri rontok pada babak pertama turnamen tenis Grand Slam AS Terbuka 2015 di New York, Selasa, atau Rabu, 2 September 2015, waktu Indonesia Barat. Keempat pemain unggulan itu ialah Lucie Safarova (Cek), Timea Bacsinszky (Swiss), Alize Cornet (Prancis), dan Irina Begu (Rumania).



Safarova yang unggulan keenam dikalahkan petenis putri Ukraina bukan unggulan, Lesia Tsurenko, dua set langsung 6-4, 6-1. Tsurenko menyita perhatian publik tenis dunia setelah memenangi turnamen di Istanbul (Turki), mencapai perfempat final turnamen Piala Rogers di Toronto, dan semifinal turnamen di Connecticut, pekan lalu.



“Saya bicara dengan pelatih saya tentang apa yang perlu saya ubah dalam taktik bermain saya (menghadapi Safarova). Saya agak mengubah servis saya, dan ini membuat pergerakan saya lebih aktif,” jelas Tsurenko, yang pada turnamen pemanasan di New Haven dikalahkan Safarova. “Kali ini saya bermain lebih banyak di belakang (baseline).”



Kekalahan Safarova itu merupakan kejutan mengingat ia telah mencapai babak final turnamen Grand Slam Prancis Terbuka pada Juni lalu. Kekalahan ini juga menjadi peringatan bagi para pemain unggulan mengingat rontoknya tiga pemain sepuluh besar dunia pada hari pertama, Senin lalu, termasuk mantan pemain nomor satu dunia, Ana Ivanovic (Serbia).



Sementara itu Bacsinszky yang unggulan ke-14 dijinakkan petenis Cek bukan unggulan, Barbora Trycoba, 7-5, 6-0. Kemudian unggulan ke-27 Cornet dihentikan petenis putri Jepang juga bukan unggulan, Kurumi Nara, 2-6, 6-4, 6-4. Adapun unggulan ke-28 Irina Begu dari Rumania dikalahkan petenis Belarus bukan unggulan Olga Govortsova, 6-1, 0-6, 7-6(3).



REUTERS | AGUS BAHARUDIN