TEMPO.CO, Jakarta – Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI) mengirimkan enam atlet untuk mengikuti kejuaraan anggar dunia nomor senjata floret yang berlangsung di Turki pada 14-16 November 2015.



Ketua Bina Prestasi PB IKASI Muslimin di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis, mengatakan enam atlet tersebut merupakan atlet pelatihan nasional yang dipersiapkan untuk SEA Games 2017 di Malaysia. "Malam ini, para atlet akan berangkat dari Jakarta menuju Turki. Mereka masih punya waktu satu hari untuk penyesuaian cuaca," kata Muslimin.



Enam atlet yang diberangkatkan tersebut di antaranya Herlin Herviana dan Cintya Puah (keduanya atlet Kalimantan Timur), Dian (Kalimantan Barat), Flodesa (Jawa Tengah), Tauhid (Sumatera Selatan), dan Denis (Jawa Barat). "Mereka merupakan atlet pelatnas sesuai surat keputusan Pengurus Besar yang lama. Per Januari tahun depan bakal ada revisi atlet pelatnas sesuai hasil kejuaraan nasional pra-PON terakhir," ujarnya.



Menurut Muslimin, keberangkatan atlet mengikuti kejuaraan dunia tersebut mengambil jatah kuota pelaksanaan try out ke luar negeri program Satlak Prima. "Dalam setahun, setiap cabang olahraga punya jatah dua kali melaksanakan try out ke luar negeri, dan mungkin untuk program yang kedua kita akan memberangkatkan atlet sabel ke Amerika untuk mengikuti kejuaraan dunia," tuturnya.



Ia mengatakan, selain enam atlet tersebut, sebenarnya masih ada satu atlet Kalimantan Timur, Rizky Hafidz, yang juga tergabung dalam tim pelatnas nomor senjata floret. Sayangnya, Rizky tidak bisa bergabung dengan rekan-rekannya mengikuti kejuaraan dunia karena kurang persiapan. "Rizky baru saja menjalani tugas dinas, sehingga dari segi persiapan memang kurang, makanya Rizky batal berangkat," ucapnya.



Disinggung peluang timnas Indonesia, Muslimin mengatakan sangat kecil peluangnya bisa menembus zona medali karena memang kualitas atlet Indonesia masih jauh untuk bersaing pada level dunia. "Bisa menembus peringkat 16 besar saja sudah menjadi prestasi yang bagus, tapi tujuan utama mengikuti kejuaraan dunia ini hanya untuk mengasah mental tanding atlet pelatnas sembari membiasakan bertarung dengan atlet yang berkualitas," katanya.



ANTARA