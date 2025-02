Fakta Menarik Luka Doncic, Bintang NBA yang Secara Mengejutkan Bergabung dengan LA Lakers

Prestasi Doncic di dunia bola basket sangat mengesankan. Dalam musim 2024-2025, ia mencatat rata-rata 28,1 poin, 8,3 rebound, dan 7,8 assist per pertandingan. Doncic juga telah meraih berbagai penghargaan, termasuk lima kali menjadi NBA All-Star dan satu kali menjadi Scoring Champion. Kemampuannya dalam mencetak poin, playmaking, dan fleksibilitas di lapangan menjadikannya salah satu pemain muda terbaik di NBA.

Pemain Slovenia yang berusia 25 tahun ini awalnya direkrut oleh Atlanta Hawks pada tahun 2018 sebelum diperdagangkan ke Dallas. Doncic dinobatkan sebagai Rookie of the Year 2019 setelah musim bintang di mana ia rata-rata 21,2 poin per game, 7,8 rebound dan enam assist.