Federer dan Wawrinka Berduel di Semifinal AS Terbuka

TEMPO.CO, Jakarta - Juara Amerika Serikat Terbuka lima kali, Roger Federer, mengalahkan Richard Gasquet untuk mencapai semifinal AS Terbuka kali kesepuluh guna menghadapi sahabat dekatnya, Stan Wawrinka.



Atlet 34 tahun yang berusaha menjadi petenis tertua yang menjuarai AS Terbuka dalam kurun 45 tahun terakhir ini hanya memerlukan waktu 87 menit untuk menyisihkan Gasquet ke-15 kali dalam 17 pertemuan mereka dengan skor 6-3, 6-3, 6-1.



Petenis Swiss itu melepaskan 50 pukulan kemenangan dan 16 ace serta tidak sekali pun melalui break point.



Federer tidak pernah kehilangan set pada lima babak pertama turnamen ini dan hanya dua kali melewati break point.



Namun dia punya alasan untuk khawatir terhadap Wawrinka kendati unggul 16-3 dalam 19 pertemuan mereka. Sebab, Wawrinka pernah mengalahkannya dalam pertemuan terakhir mereka dengan straight set pada perempat final Prancis Terbuka Juni silam.



"Stan bermain luar biasa saat melawan saya di Paris dulu, dan saya turut senang dia memenangi titel (juara Prancis Terbuka). Dia memang pantas mendapatkannya," kata Federer, yang pertemuan dengan Gasquet kali keempat merupakan perempat final ke-46 bagi dia dalam Grand Slam.



Dia menjelaskan, "Saya senang bermain melawan dia di sini untuk kali pertama. Ini keren bagi saya dan Swiss."



Wawrinka mencapai semifinal setelah menang 6-4, 6-4, 6-0 atas petenis Afrika Selatan, Kevin Anderson.



Wawrinka, 30 tahun, yang menjadi unggulan kelima turnamen ini, membukukan satu tempat pada babak empat besar AS Terbuka untuk kali kedua setelah pada 2013 dia juga berhasil maju ke babak ini.



"Sejauh ini, saya sudah menumpahkan permainan terbaik saya pada turnamen ini. Melawan Roger, saya mesti memainkan penampilan terbaik saya untuk menang. Ini tantangan besar, tapi saya sudah siap," tutur Wawrinka, seperti dikutip AFP.



ANTARA