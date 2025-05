Federer Menangi Set Kedua Final Wimbledon 2015

TEMPO.CO, London - Unggulan kedua Roger Federer (Swiss) menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tertinggal 1-0 pada set kedua babak final turnamen tenis Grand Slam Wimbledon melawan unggulan pertama Novak Djokovic (Serbia) di London, Inggris, Minggu, 12 Juli 2015. Pada pertandingan final di Lapangan Tengah All England Lawn Tennis and Croquet Club itu kedua pemain didukung oleh pelatih dan istri masing-masing dari bangku penonton.



Federer didukung pelatihnya, Stefan Edberg, 49 tahun, mantan pemain nomor satu putra dunia dari Swedia, dan sang istri, Mirka Vavrinec. Adapun Djokovic didukung pelatih asal Jerman, Boris Becker, 47 tahun, yang juga mantan pemain nomor satu dunia, dan sang istri yang baru dia nikahi tahun lalu, Jelena Risti. Pada set pertama Djokovic unggul 7-6 (1).



Pertandingan set kedua ini diwarnai saling kejar dalam prolehan poin sampai terjadi tiebreak 6-6. Federer yang tampil berhati-hati pukulannya sering nyangkut net dan tertinggal 6-3 saat tiebreak. Namun Federer juara Wimbledon tujuh kali ini (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012) dapat menyamakan kedudukan 6-6, 8-8, 9-9, 10-10.



Pada kedudukan ini Djokovic membuat kesalahan sehingga Federer ganti memimpin 11-10 dan memegang servis. Saat poin kritis inilah pukulan backhand silang Djokovic dari baseline yang ditunggu Federer di depan net, dikembalikan dengan backhand drop shot. Sang unggulan pertama berusia 28 tahun atau lima tahun lebih muda dari Federer ini tak mampu menjangkaunya, 12-10.



Pertandingan ini juga disaksikan ribuan penonton di Aorangi Terrace atau Henman Hill yang terletak tak jauh dari Lapangan Tengah kompleks All England Lawn Tennis and Croquet Club. Pada Bukit buatan yang dilengkapi padang rumput ini terdapat monitor raksasa sehingga penonton dapat menyaksikan pertandingan sambil duduk-duduk di rumput menikmati strawberi krim khas Wimbledon.



WIMBLEDON | FOXSPORT | AGUS BAHARUDIN