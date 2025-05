Ferrari Bentangkan Karpet Merah buat Schumacher Yunior

TEMPO.CO, Maranello -Manajer Ferrari Driver Academy (FDA) menyatakan Tim Scuderia terkesan dengan Mick Schumacher, 17 tahun, putra juara tujuh kali Formula 1 Michael. Mick yang akan memulai debutnya di kompetisi Formula 3 pada 2017, sebelumnya dikabarkan akan direkrut sebagai pembalap yunior dengan Tim F1 Mercedes, tapi Ferrari juga menunjukkan ketertarikan yang dalam.



Massimo Rivola, manager of the FDA, mengatakan pada situs berita Italia Gazzetta dello Sport: "Jelas kami mengikuti [perkembangannya]."Dan tahun ini kami berkesempatan untuk berada sangat dekat dengan Mick karena dia menjadi rekan setim pengemudi FDA kami, [Guan Yu] Zhou, dalam Tim Prema. "Tentang masa depannya, saya tidak tahu yang menjadi keputusan Mick. Tapi jika dia bersedia masuk ke dalam program FDA, kami akan menggelar karpet merah untuknya."



Rivola menambahkan tidak hanya performa Schumacher yunior di lintasan balap yang menempatkannya dalam radar Ferrari, tapi juga perilakunya di luar balapan."Mick tampaknya sangat sopan dan tidak berpusat pada dirinya sendiri. Dia sangat muda, dan harus mengelola tekanan media yang sangat besar. Tapi dia melakukannya sangat baik."



Perjalanan menuju Formula One kemungkinan masih panjang dan berliku untuk Mick. Bagaimana pun, sejumlah pembalap muda lainnya telah mengantre untuk menggantikan salah satu dari dua pebalap utama Tim Kuda Jingkrak, Sebastian Vettel and Kimi Raikkonen. Ferrari bulan lalu merekrut Antonio Giovinazzi – peringkat kedua dalam seri balap GP2, satu langkah di bawah F1 – sebagai pembalap ketiga untuk musim 2017.



Sebuah rangkaian promosi akan menyisakan ruang bagi Schumacher untuk maju, jika bos Tim Ferrari Maurizio Arrivabene tetap serius dengan ketidakpastian masa depan juara empat kali Vettel. Schumacher senior menjadi pembalap Ferrari antara 1996 dan 2006, sebuah periode yang didominasi dengan sejumlah pemecahan rekor untuk tim asal Italia ini.



Daily Telegraph I HOTMA SIREGAR

Baca Juga:Tips Memerangi Hoax Ala Gus Mus

Vettel Tegaskan Bertahan Bersama Ferrari Musim Depan