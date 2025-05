Floyd Mayweather Dinilai Bukan Petinju Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - Floyd Mayweather berambisi ingin menorehkan kenangan manis dalam pertandingan ke 49 melawan Andre Berto, yang akan digelar di MGM Grand Arena, Las Vegas pada Sabtu, 12 September 2015 atau pada Ahad pagi waktu Indonesia. Dia menyebut ini sebagai pertandingan penutup kariernya di dunia jual beli pukulan.



Jika berhasil menang, Mayweather akan menyamai rekor mantan juara kelas berat era 1940-1950, Rocky Marciano, yang tak pernah kalah sepanjang 49 kali pertandingannya. The Money-begitu julukan Mayweather di atas ring tinju, hingga saat sudah menjalani 48 pertandingan yang seluruhnya dia menangkan-26 diantaranya dia menang knock out (KO).



Namun, promotor tinju legendaris, Don King, tidak yakin jika Mayweather adalah yang terbaik karena kariernya tidak disandingkan dengan legenda Muhammad Ali. “Tak bisa disangkal jika Muhammad Ali merupakan yang terbaik yang pernah ada. Mayweather harus melebihinya jika ingin menjadi yang terbaik,” katanya.



Sejarah tinju memang tak bisa terlepas dari sosok Muhammad Ali. Dia merupakan juara tiga kali tinju dunia kelas berat. Pada 1999, Ali dianugerahi “Sportsman of the Century”. Dia tercatat sudah menjalani pertandingan sebanyak 61 kali. Dari seluruhnya, 56 pertandingan dia menangkan, 37 diantara menang KO dan lima kali dia kalah.



Ali memutuskan mundur dari dunia tinju pada 1979. Namun, setahun kemudian dia ingin kembali ke ring dan melawan bekas kawan berlatihnya, Larry Holmes. Ali saat itu kalah TKO. Pada 1981 dia kembali mencoba peruntungan melawan Trevor Berbick di Bahma dalam pertandingan yang dijuluki “Drama in Bahama”. Lagi-lagi Ali kalah hingga akhirnya dia benar-benar memutuskan untuk pensiun.



"Ali berdiri sendiri dalam posisi No.1, jadi kami akan memberinya 'super No.1' dan kemudian kami memiliki sisa dari mereka. Tapi Mayweather melakukan sangat baik, saya suka dia," katanya.



Menurut King, Mayweather harus mampu melebihi pencapaian Ali dan berani bertanding dengan lawan di atasnya. Meskipun melawan Berto tetap akan menjadi pertaruhan besar dan Mayweather harus waspada kehilangan fokus dari seorang Berto yang akan berjuang untuk memberikan pembuktian karena dianggap remeh.



“Dia harus waspada dan menjaga pikirannya bersama-sama karena dia benar-benar yang terbaik di dunia saat ini. "



