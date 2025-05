Ganda Campuran Tembus Semifinal All England

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia menempatkan dua wakilnya dari ganda campuran pada babak semifinal Yonex All England Open 2015. Mereka adalah pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dan Praveen Jordan/Debby Susanto.



Tontowi/Liliyana memastikan tiket ke semifinal setelah berhasil mengalahkan tuan rumah, Chris Adcock/Gabrielle Adcock, dengan skor 21-14, 18-21, 21-19. Liliyana mengaku sempat kehilangan fokus saat pertandingan yang digelar pada Jumat, 6 Maret 2015, di Barclaycard, Birmingham, itu.



"Untuk turnamen sekelas All England, kami seharusnya enggak boleh lengah. Di game ketiga juga kami sulit buat bangkit. Tapi untungnya di poin-poin terakhir kami bisa keluar dari tekanan,” kata Liliyana seperti dikutip situs resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia.



Pada pertandingan semifinal yang akan berlangsung Sabtu, 7 Maret 2015, ganda campuran peringkat empat dunia itu akan bertemu dengan pasangan Denmark, Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen. Rekor pertemuan kedua pasangan itu saat ini 2-5, untuk keunggulan Joachim/Christinna. Pada dua pertemuan terakhir, Tontowi/Liliyana kalah straight game.



Pasangan Praveen/Debby sukses melaju ke semifinal setelah menang melawan pasangan Denmark, Mads Pieler Kolding/Kamilla Rytter Juhl, dalam pertandingan tiga set. Pertandingan itu merupakan ajang balas dendam Praveen/Debby yang pada All England tahun lalu tumbang dari pasangan Denmark tersebut dalam babak kualifikasi.



“Tahun lalu kami kalah dari Mads/Kamilla di babak kualifikasi. Masuk ke semifinal dan bisa mengalahkan mereka tentu kami merasa senang,” kata Debby.



Preeven dan Debby pada pertandingan semifinal nanti akan bertemu dengan ganda campuran Cina yang saat ini menempati peringkat satu dunia, Zhao Yunlei/Zhang Nan. Mereka sebelumnya sudah bertemu dua kali, dan seluruhnya dimenangi Zhao/Zhang.



ANGGA SUKMAWIJAYA | BADMINTON INDONESIA