TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon berhasil mempersembahkan gelar juara untuk Indonesia dalam kejuaraan All England 2017. Mereka berhasil menang atas pasangan Cina, Li Jun Hui/ Liu Yu Chen, pada partai final yang digelar di Barclays Arena, Birmingham, Inggris, Ahad, 12 Maret 2017.



Sejak awal kedua pasangan bermain agresif. Pada awal permainan set pertama, Kevin/Marcus sempat unggul menguasai permainan. Namun, di tengah game pertama, Kevin gagal memanfaatkan pukulan dari Li Jun Hui sehingga skor berbalik menjadi 13-14 untuk Cina.



Kejar-mengejar angka terjadi sepanjang set pertama. Permainan cepat yang diperagakan Kevin/Marcus mampu diladeni Jun Hui/ Yu Chen. Namun akhirnya pasangan muda Indonesia itu berhasil menutup set pertama dengan skor 20-19.



Permainan Kevin/Marcus kembali mendominasi permainan. Pasangan unggulan kelima ini memainkan bola-bola cepat yang membuat Jun Hu/Yu Chen melakukan banyak kesalahan. Alhasil, mereka mampu melesat dan unggul 11-7 di tengah set kedua.



Kevin/Marcus yang mampu mengendalikan tempo permainan terus melaju. Mereka bahkan sempat unggul delapan angka sebelum menutup laga dengan skor 21-14.



Kemenangan itu membuat Kevin/Marcus menjadi satu-satunya penyumbang gelar bagi Indonesia dalam pergelaran All England tahun ini. Sedangkan Cina berhasil mendapatkan 1 gelar pada nomor ganda campuran melalui pasangan Lu Kai/Huang Yaqiong.



Pada nomor tunggal putra, pebulu tangkis Malaysia, Lee Chong Wei, berhasil merebut gelar All England keempatnya. Dia mengalahkan pebulu tangkis Cina, Shi Yuqi. Korea Selatan mendapatkan satu gelar melalui pasangan ganda putri Chang Ye Na/ Lee So Hee.



Gelar nomor tunggal putri masih diperebutkan oleh pemain Hong Kong, Tai Tzu Ying, dan pemain Thailand, Rathchanok Intanon, hingga berita ini diturunkan.



