TEMPO.CO, Jakarta - Bank Negara Indonesia (BNI) resmi menjadi sponsor utama Indonesian Masters 2016, turnamen golf yang menjadi bagian dari Asian Tour 2016, yang akan dilaksanakan pada 6-9 Oktober 2016 di Royale Jakarta Golf Club. Turnamen ini akan bernama resmi BNI Indonesian Masters Presented by Zurich.



“Golf saat ini berada di posisi yang menarik di Indonesia dan BNI merasa terhormat menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan olahraga tersebut di negara ini," kata Achmad Baiquni, Direktur Utama BNI, dalam rilisnya, Rabu, 3 Agustus 2016.



"Kemitraan ini semakin memperkuat komitmen kami terhadap olahraga golf dan kami berharap dapat menunjukkan brand kami kepada penggemar golf di Tanah Air dan di luar negeri," ujar Achmad.



Indonesian Masters digelar setiap tahun sejak 2011. Beberapa bintang golf dunia, seperti Lee Westwood, Ernie Els, dan Darren Clarke, pernah berpartisipasi dalam turnamen ini. Adapun total hadiah Indonesian Masters mencapai USD 750 ribu atau Rp 9,8 miliar.



Jimmy Masrin, co-founder Indonesian Masters dan Ketua Asian Tour, menyatakan senang bisa bekerja sama dengan BNI. “Ini merupakan kemitraan yang kami sambut dengan baik dan kami semua berharap dapat mendukung pengembangan olahraga golf yang telah berlangsung saat ini, baik di Indonesia, maupun ke seluruh dunia,” ujarnya.



“Bekerja sama dengan BNI dan Zurich tentunya akan semakin menghubungkan turnamen dengan para penonton, baik di Indonesia maupun global. Kemitraan ini akan memungkinkan Indonesian Masters terlibat dan terhubung dengan para fan dalam tingkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya,” kata Jimmy.



BNI Indonesian Masters akan disiarkan secara langsung di seluruh platform Asian Tour TV, yang menjangkau 740 juta rumah di lebih dari 180 negara. Adapun jumlah peserta dalam edisi kali ini adalah 150 pemain dari seluruh dunia, termasuk 20 pegolf profesional teratas dari PGA Tour of Indonesia dan 4 pegolf amatir teratas Indonesia.



BNI INDONESIAN MASTERS PRESENTED BY ZURICH | GADI MAKITAN