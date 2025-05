Golf Tempo, Ketua OJK Pukul Bola Pertama

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad membuka turnamen golf Tempo di Damai Indah Golf and Country Club Pantai Indah Kapuk, Sabtu pagi 12 November 2016. Muliaman yang mengawali pukulan di hole pertama, dengan pukulan meyakinkan berhasil melewati bunker. Bola meluncur deras sekitar 45 derajat, melengkung dan mendarat melewati “jebakan pasir”. Pukulan pertama yang cukup baik.

Turnamen yang diselenggarakan dalam rangkaian peringatan 45 Tahun Tempo Media Group itu merupakan turnamen pertama yang diselenggarakan grup penerbitan yang berdiri pada 1971 itu.

Kendati pertama kali diadakan, turnamen mendapat sambutan sangat baik. Sebanyak 137 pemain dari berbagai kalangan datang bermain di padang golf Damai Indah, lapangan berstandar internasional yang merupakan tuan rumah Indonesia Open 2011. Selain Muliaman Hadad, turun bertanding Nelson Tampubolon, Komisioner dan Kepala Eksekutif Perbankan OJK; Irwan Lubis yang merupakan Deputi Komisioner OJK; serta Hernawan B. Sasongko, Deputi Komisioner Manajemen Strategis OJK.

Selain para petinggi OJK, yang turun ke lapangan adalah Roy Arman Arfandy, Dirut Bank Pertama, Rudy Tandjung , Direktur Bank DBS Indonesia. Tampak juga Johnny Darmawan, mantan Presdir Toyota Astra Motor, yang sekarang bergiat di Komite Ekonomi dan Industri Nasional serta pengurus pusat Palang Merah Indonesia. Di antara deretan tokoh itu juga hadir Adrian Tirtadjaja, GM Lexus Indonesia PT Toyota Astra Motor.

Dalam turnamen 18 holes ini, Toyota Astra Motor menyediakan mobil Lexus NX 200 T F Sport dan Lexus GS 200 T F Sport sebagai hadiah bagi pegolf yang berhasil mencetak hole in one. Hadiah hole in one juga disediakan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia berupa mobil Toyota All New Fortuner dan All New Kijang Innova.

“Tempo bersyukur dengan sambutan yang hangat dari peserta dan para mitra usaha,” ujar Toriq Hadad, Direktur Marketing & Business Development Tempo Media Group. Para sponsor yang ikut berpartisipasi adalah Bank BCA, Bank Bukopin, Bank BTN, Bank BRI, Jakarta Eye Center, Jiwasraya, Jamkrindo, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, Datascript, Jack Nicklaus, Time.co, MG Sport, Watch Zone, dan Kettler.

Bagi Tempo, turnamen ini merupakan upaya menjalin kerjasama dengan mitra usaha yang gemar dan piawai dalam olahraga golf. Maka Tempo melakukan seleksi yang cukup ketat untuk menyaring peserta. Ketua OJK Muliaman Hadad, misalnya, merupakan pemain golf handal yang memiliki single handicap. Hernawan Sasongko yang juga masuk kategori single handicap kerap bermain di berbagai turnamen.

Turnamen yang pertama ini akan diikuti dengan turnamen selanjutnya pada tahun mendatang. “Mengingat pembaca dan mitra usaha Tempo tersebar di seluruh Indonesia, kami juga berencana menyelenggarakan turnamen yang sama di beberapa kota pada tahun mendatang,” ujar Toriq Hadad.

Y TOMI ARYANTO