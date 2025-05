TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda putri Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari lolos ke perempat final Yonex All England Open 2015. Keduanya menang atas ganda Korea, Chae Yoo Jung/Kim So Yeong, dua game langsung, 21-17 dan 21-19, Kamis waktu setempat, 5 Maret 2015.



Ganda putri andalan Indonesia ini mengamankan game pertama setelah bertanding ketat. Kerap tertinggal perolehan angka pada awal, Greysia/Nitya akhirnya mampu mengatasi lawan. Mereka membalikkan keadaan dan menang 21-17.



“Game pertama, kami sempat terpancing permainan lawan. Mereka main cepat, kami jadi terikut. Padahal, kalau kami tetap main defend pun enggak masalah. Cuma kami terpancing tadi,” kata Nitya seperti dikutip dari laman Badminton Indonesia.org.



Greysia/Nitya kemudian membuka keunggulan game kedua dengan 3-0. Keduanya pun memperpanjang jarak poin dengan 11-4. Namun, berikutnya, Greysia/Nitya justru ditahan tujuh angka berturut-turut menjadi 11-11.



Susul-menyusul poin pun terus terjadi. Satu demi satu poin diraih secara bergantian oleh Greysia/Nitya dan Chae/Kim. Angka kemenangan akhirnya berhasil direbut pasangan Indonesia, 21-19.



“Lawan mereka, kami sudah dua kali kalah, jadi mereka sepertinya lebih percaya diri menghadapi kami. Tapi kami juga sudah mempelajari permainan mereka,” kata Greysia.



“Sempat tersusul jauh dan poin mepet terus, kami mencoba membangkitkan kepercayaan diri kami. Saling support satu sama lain, walaupun sempat unggul dan jadi jauh terkejar, mau enggak mau kami mulai banyak mikir mainnya. Tapi, dengan saling support, kami bisa lebih percaya diri,” ujar Nitya.



Pada perempat final, keduanya akan berhadapan dengan pasangan Cina, Tang Jinhua/Zhong Qianxin. “Kami pernah bertemu mereka dengan pasangan yang berbeda. Untuk mengatasinya, kami akan mempelajari permainan mereka melalui video yang sudah direkam. Yang pasti besok (hari ini) ingin main all out,” Greysia menambahkan.



BADMINTON INDONESIA | MARTHA WARTA S.