TEMPO.CO, Taipei - Pasangan ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari, berhasil memenuhi target juara di Chinese Taipei Open Grand Prix Gold 2015. Pada tahun sebelumnya, dua atlet asal klub Jaya Raya Jakarta ini juga naik podium tertinggi.



Greysia/Nitya menjadi juara setelah menaklukkan Luo Ying/Luo Yu, pasangan kembar asal Cina, dengan permainan straight game, 21-17, 21-17. Gelar di turnamen level Grand Prix Gold ini merupakan gelar pertama yang diraih Greysia/Nitya pada 2015.



"Puji Tuhan, kami bersyukur banget bisa juara lagi. Kelebihan kami hingga bisa menang yakni mempertahankan konsistensi dan kepercayaan diri kami berdua. Makanya, strategi yang dibilang pelatih jadi terlaksana semua. Justru lawan pada akhirnya kelihatan bingung," ucap Greysia kepada Badmintonindonesia.org.



"Lawan-lawan yang kami hadapi di turnamen ini, seperti pasangan Jepang, Tiongkok, sudah sama-sama satu level kekuatannya," kata peraih medali emas Asian Games 2014 ini.



"Kami mengontrol lawan untuk masuk ke irama permainan kami. Selain itu, kami tidak mau terlalu bernafsu menyerang," ujar Nitya.



Kemenangan ini tak cuma membuat Greysia/Nitya berhasil mempertahankan gelar, tapi juga menjadi modal mereka untuk menuju Total BWF World Championships 2015 yang akan dilangsungkan di Jakarta pada Agustus mendatang.



"Kejuaraan ini (Chinese Taipei GPG 2015) merupakan salah satu rangkaian latihan tanding sebelum kejuaraan dunia. Jadi, ya, balik dari sini kami jadi mengerti apa lagi yang harus lebih dipersiapkan menjelang Kejuaraan Dunia," tutur Greysia.



Indonesia meloloskan dua wakil di partai final. Di nomor ganda putra, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon belum berhasil menghadang Fu Haifeng/Zhang Nan (Tiongkok). Kevin/Marcus ditaklukkan dengan skor 13-21, 8-21.



Inilah hasil pertandingan final Chinese Taipei Open Grand Prix Gold 2015:



Tunggal Putri

Wang Yihan (4/CHN) vs Li Xuerui (2/CHN) 21-10, 21-9



Ganda Putri

Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari (4/INA) vs Luo Ying/Luo Yu (2/CHN) 21-17, 21-17



Ganda Campuran

Ko Sung Hyun/Kim Ha Na (7/KOR) vs Shin Baek Cheol/Chae Yoo Jung (KOR) 21-16, 21-18



Ganda Putra

Fu Haifeng/Zhang Nan (5/CHN) vs Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (INA), 21-13, 21-8



Tunggal Putra

Chen Long (1/CHN) vs Chou Tien Chen (5/TPE) 15-21, 21-9, 21-6



BADMINTON INDONESIA | MARTHA WARTA SILABAN