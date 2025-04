Hasil Final V-League: Red Sparks Kalah 2-3 dari Pink Spiders di Leg Kedua

Red Sparks masih memiliki satu kesempatan lagi pada babak final Liga Voli Korea musim 2024 - 2025 yang berlangsung dengan format best of five. Apabila Red Sparks kembali tumbang pada leg ketiga, maka gelar juara dipastikan menjadi milik Pink Spiders. Laga leg ketiga akan digelar di kandang Red Sparks, di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan pada Jumat, 4 April mendatang.