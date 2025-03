Hasil Undian Babak Perempat Final Piala FA: Bournemouth vs Manchester City, Preston North End vs Aston Villa

TEMPO.CO , Jakarta - Hasil undian babak perempat final Piala FA 2024-2025 sudah selesai digelar pada Senin dinihari, 3 Maret 2025. Pengundian dilakukan seusai laga antara Manchester United vs Fulham. Manchester United, yang berstatus sebagai juara bertahan, gagal melaju ke delapan besar setelah kalah adu penalti 3-4 oleh Fulham dalam laga yang dihelat di Stadion Old Trafford. Hasil ini membuat Fulham berhak melaju ke babak selanjutnya. The Cottage akan menghadapi Crystal Palace di perempat final.

Minggu, 2 Maret 2025

Manchester City 3-1 Plymouth Argyle

Newcastle 1-2 Brighton

Manchester United 1-1 Fulham (3-4 penalti)



Selasa, 4 Maret 2025

Pukul 02:30 WIB - Nottingham Forest vs Ipswich Town



Berikut hasil undian babak 8 besar Piala FA 2024/25:

Fulham vs Crystal Palace

Preston North End vs Aston Villa

Bournemouth vs Manchester City

Brighton vs Ipswich Town / Nottingham Forest.