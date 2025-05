Hasil Undian dan Jadwal Perempat Final Piala Sudirman 2025: Indonesia Hadapi Thailand

Di bagan lain, duel menarik akan tersaji di pertandingan perempat final Piala Sudirman 2025. Tuan rumah Cina yang berjaya di Grup A bakal menghadapi Malaysia yang merupakan Runner Up dari Grup C di Piala Sudirman 2025. Satu lga lain adalah Jepang berhadapan dengan Taiwan.

Hasil Undian Perempat Final Piala Sudirman 2025:

Cina vs Malaysia

Jepang vs Taiwan

Denmark vs Korea Selatan

Thailand vs Indonesia.

Jadwal Perempat Final Piala Sudirman 2025:

Jadwal Cina vs Malaysia dan Jepang vs Taiwan akan membuka perempat final yang berlangsung Jumat, 2 Mei 2025, mulai pukul 08.30 WIB. Laga Indonesia vs Thailand dan Korea Selatan menghadapi Denmark baru akan berlangsung pukul 16.00 WIB.