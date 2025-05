Hayono Isman Kembali Jabat Ketua FORMI

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Hayono Isman, kembali menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) untuk periode kedua, 2014-2019. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi melantik secara resmi di kantornya, Rabu, 28 Januari 2015.



"Dilatiknya FORMI di kantor Menpora memberikan pertanda bahwa kami akan memberikan dukungan luar biasa, termasuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan baik nasional maupun internasional," ujar Menteri Imam Nahrawi, kepada wartawan usai pelantikan.



Menpora berpesan pada Hayono agar kegiatan yang dilakukan FORMI tak hanya sukses secara organisasi saja tetapi harus bisa memberikan efek positif di luar itu. "Diharapkan bisa menjadi kesadaran dan kekuatan dalam berbangsa dan bernegara," ujar dia.



Di bawah kepemimpinannya untuk periode ini, Hayono telah menyiapkan program internasional 'The 6th TAFISA (The Association For International Sport for All) World Sport for All Games 2016' yang akan digelar di Jakarta pada Oktober 2016 mendatang. Kegiatan semacam Olimpiade yang berada di bawah IOC (International Ogranization Comitte) itu akan diikuti 110 peserta dari berbagai negara.(Baca : DPR Minta PSSI dan Menpora Jangan Perbesar Konflik)



"Kegiatan itu sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dia berpesan pada FORMI untuk penyelenggaraannya harus lebih besar daripada sebelumnya di Busan, Korea Selatan," Hayono menjelaskan.



Ketika di Busan, pesertanya 103. Jadi, target yang dipatok Hayono sudah lebih banyak 7 peserta. "Saat ini, kami menunggu keputusan Presiden menyangkut kepanitiaan nasional," imbuhnya.



Adapun program tahun ini, Hayono mengatakan pada Oktober mendatang FORMI akan menggelar Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS), semacam Pekan Olahraga Nasional di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia. Rencananya, FORNAS diadakan di Bali. "Negara New Zeland dan Timor Leste akan kami undang," kata dia.



Hayono menekankan, FORMI bergerak di bidang olahraga masyarakat sehingga pelakunya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ia akan mengupayakan pemberdayaan olahraga masyarakat secara berkesinambungan agar terjadi peningkatkan ketahanannya, termasuk ekonomi kreatif.



RINA WIDIASTUTI



