TEMPO.CO, Jakarta – Badminton World Federation (BWF) baru saja menjadikan Hendra Setiawan dan pemain Cina, Chen Long, sebagai Duta Integritas dalam rangka mempromosikan kampanye bulu tangkis sebagai olahraga yang bersih, adil, dan terhormat.



Hal ini disampaikan di sela kejuaraan All England 2017 di Birmingham, Inggris, yang kini tengah berlangsung. Menurut Presiden BWF, Poul-Erik Hoyer-Larsen, Hendra dan Chen memiliki sikap dan kepribadian yang layak untuk dijadikan teladan, baik di lapangan maupun di luar lapangan.



“Pribadi Chen dan Hendra adalah ikon dalam cabang ini,” ujar Hoyer. “Keduanya sudah mencapai sukses di level Olimpiade dan Kejuaraan Dunia, serta berbagai turnamen bergengsi dunia, termasuk gelar All England.”



“Mereka juga dihormati oleh rekan-rekannya. Chen dan Hendra menggambarkan sosok ideal dari kampanye integritas kami,” ujar Hoyer, seraya menambahkan bahwa dukungan dari para atlet sangatlah penting untuk mendukung suksesnya program ini.



Chen dan Hendra bergabung bersama para bintang bulu tangkis lainnya menjadi Duta Integritas BWF, yaitu Christinna Pedersen (Denmark), Viktor Axelsen (Denmark), Saina Nehwal (India), serta Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Jepang).



Perkenalan Duta Integritas ini merupakan langkah terbaru dari inisiatif integritas BWF yang diberi tajuk “I am Badminton”, yang dimulai pada 2015. Para duta akan merepresentasikan serta mempromosikan nilai-nilai dari kampanye ini lewat bulu tangkis ke seluruh dunia.



“Saya senang bisa menjadi Duta Integritas BWF. Saya akan menjalankan tugas ini dengan baik,” ujar Hendra di laman Badminton Indonesia.



“Ini menjadi hal yang sangat bagus untuk bulu tangkis karena olahraga ini harus bersih dari doping, kecurangan pengaturan hasil pertandingan, dan kecurangan lain. Hal ini menjadi sesuatu yang harus disikapi dengan serius oleh para atlet,” ucap peraih medali emas ganda putra di Olimpiade Beijing 2008 bersama Markis Kido.



