Hendrawan: Lee Chong Wei Menghadapi Kelelahan Mental

TEMPO.CO, Calgary - Mantan pemain nomor satu dunia dari Malaysia, Lee Chong Wei, menghadapi kendala kelelahan mental untuk menjadi pemain nomor satu dunia. Hal ini dinyatakan pelatih tim nasional Malaysia dari Indonesia, Hendrawan, di Calgary, Kanada, Sabtu waktu setempat, atau Minggu WIB, 28 Juni 2015.



Lee, peraih medali perak Olimpiade dua kali, baru kembali mengikuti turnamen lagi (perorangan), pekan lalu. Ia tampil pada turnamen bulu tangkis Grand Prix Gold AS Terbuka di New York, pekan lalu dan merebut trofi juara. Ia terpaksa absen pada berbagai turnamen selama delapan bulan karena diskors akibat positif doping dexamethasone pada Kejuaraa Dunia di Denmark, Agustus tahun lalu.



Pebulutangkis berusia 32 tahun itu lolos pada babak final turnamen Grand Prix Kanada Terbuka, yang berlangsung sejak 23 Juni lalu. Pada babak final Minggu, 28 Juni 2015, atau Senin WIB, Lee menghadapi pemain Hong Kong, Ng Ka Long Angus. Lee, peringkat 99 dunia, ditempatkan sebagai unggulan ke-14 turnamen ini. Adapun Ka Long Angus menempati peringkat 28 dunia ditempatkan sebagai unggulan ketujuh.



Lee sedang berupaya tampil pada sebanyak mungkin turnamen untuk meraih poin agar dapat tampil pada Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis di Jakarta, 10-16 Agustus mendatang. Turnamen Grand Prix Kanada Terbuka itu merupakan turnamen level keempat di dunia setelah, Superseries Premiere, Superseries, dan Grand Prix Gold.



"Dari sisi fisik ia (Lee) tidak kelelahan, tapi mengikuti turnamen demi turnamen membuat mentalnya kelelahan,” jelas Hendrawan kepada suratkabar the Star. “Saya dan Chong Wei mengevaluasi permainannya setelah pertandingan babak perempat final lalu. Ia akui sangat berat tetap fokus pada tiap permainan. Ia kelelahan (mental) suatu hari.”



Lee secara mengejutkan kehilangan tiga game pada babak perdelapan final, perempat final, dan semifinal di Kanada Terbuka itu. Namun ia difavoritkan untuk memenangi pertandingan babak final Minggu. Lee belum pernah menghadapi Ka Long Angus yang Rabu lalu berulang tahun ke-21.



Peringkat Lee yang merosot hingga posisi 180 dunia naik ke urutan 99 setelah memenangi AS Terbuka. Ia sempat mengikuti kejuaraan beregu Piala Sudirman dan SEA Games Singapura lalu.



“Hasil yang ia dapat bagus dengan naik peringkatnya dari posisi 180 dunia ke posisi 99. Namun masalah yang kami hadapi bukan hanya sekedar bagaimana memperbaiki peringkat,” lanjut Hermawan. “Berbagai pertandingan ini juga membantunya mendapatkan kembali kepercayaan diri dan mendapatkan kembali sentuhannya (dalam bertanding). Semua hal ini sangat penting untuk menghadapi Kejuaraan Dunia mendatang.”



REUTERS | BWF | AGUS BAHARUDIN