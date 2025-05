TEMPO.CO, Paris – Petenis putri nomor satu dunia, Serena Williams (AS), lolos ke semifinal turnamen tenis Grand Slam Prancis Terbuka 2015 dengan menyisihkan Sara Errani (Italia) 6-1, 6-3 pada babak perempat final di lapangan tanah liat Roland Garros, Paris, Rabu, 3 Juni 2015.



Pada babak semifinal selanjutnya, Williams, yang unggulan pertama, akan bertemu dengan pemenang pertandingan unggulan ke-23 dari Swiss, Timea Bacsinszky, melawan petenis Belgia, Alison van Uytvanck.



Menghadapi Errani, runner-up Prancis Terbuka 2012, Williams tampil terus menekan dan membukukan 39 winner. Setelah tiga babak sebelumnya kehilangan set pembuka, kali ini Williams bermain agresif sejak awal pertandingan dengan mematahkan servis pertama Errani sebelum memenangi set pertama.



Pada set kedua, Errani menaikkan tempo permainannya dengan pergerakan kaki lebih cepat, tapi upayanya itu tidak cukup untuk meredam Williams. Petenis putri AS berusia 33 tahun ini kembali mematahkan servis Errani pada game ketujuh dan memimpin 4-3. Williams kemudian menghentikan perlawanan Errani pada match point keempatnya.



Williams, yang lahir di Saginaw, Michigan, AS, 26 September 1981, menjuarai Prancis Terbuka pada 2002 dan 2013. Secara keseluruhan, ia telah menjuarai turnamen Grand Slam sebanyak 19 kali. Ia juga menjuarai nomor ganda putri 13 kali dan ganda campuran 2 kali.



REUTERS | AGUS BAHARUDIN